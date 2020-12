Nueva York pide a las aerolíneas que vuelan desde Reino Unido hacer pruebas covid

Un avión de la compañía British Airways despega del London City Airport. EFE/Andy Rain/Archivo

Nueva York, 21 dic (EFE).- Las autoridades de Nueva York han realizado una petición no vinculante a tres aerolíneas que operan vuelos entre el Reino Unido y esta ciudad -British Airways, Delta y Virgin Atlantic- que hagan pruebas de covid-19 a sus pasajeros antes de subirse al avión ante la nueva mutación del virus de que se ha detectado en el Reino Unido y que se propaga con mayor rapidez.

British Airways ha respondido positivamente a la demanda de las autoridades y empezará a realizar pruebas a los pasajeros que viajen a Nueva York a partir de este martes, anunció este lunes el gobernador del estado neoyorquino, Andrew Cuomo, que apuntó que las otras dos aerolíneas todavía no han respondido a la solicitud.

"Haré todo lo posible en mi poder y les pido que sigan el ejemplo de British Airways", dijo Cuomo dirigiéndose a las otras dos líneas aéreas en una rueda de prensa en las que les pidió que no sean "irrespetuosos" con los neoyorquinos.

En caso de que ambas compañías no acepten hacer pruebas a sus pasajeros, Cuomo aseguró que tomará las medidas oportunas, aunque no ofreció más detalles.

"No puedo suspender los vuelos, insto al Gobierno de Estados Unidos a que lo haga. Sin embargo, ustedes están aterrizando en suelo neoyorquino y, por lo tanto, tengo jurisdicción legal que puedo ejercer", subrayó.

Las autoridades estatales no tienen competencia para obligar a las compañías aéreas a realizar este tipo de pruebas, por lo que Cuomo criticó al Gobierno federal por no tomar ninguna medida para frenar la llegada de la nueva cepa del virus a Estados Unidos.

"Hay muchos países que han restringido vuelos del Reino Unido, muchos de ellos europeos. Unos 120 países han pedido a los viajeros que antes de subir al avión hayan dado negativo en un test de covid-19 y Estados Unidos no ha hecho nada", agregó antes de subrayar que miles de pasajeros provenientes del Reino Unido llegan diariamente a Nueva York a través de sus aeropuertos.

Cuomo declaró que aunque hasta el momento no se ha detectado en EE.UU. ningún caso contagiado con la cepa británica, él considera que ya está en el país "porque ha estado volando por el mundo".

El gobernador de Nueva York ya había pedido el domingo detener los vuelos desde territorio británico y hoy se le sumó el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, quien consideró que lo mejor sería prohibir temporalmente los viajes desde el Reino Unido y Europa o al menos exigir una prueba negativa antes de embarcar.

El pasado 14 de diciembre el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, alertó sobre una "nueva variante" que se propaga con gran rapidez del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19, que había sido identificada en el Reino Unido.

Hancock aseguró que los científicos británicos habían detectado "una nueva variante de coronavirus que puede estar asociada a la propagación más rápida en el sur de Inglaterra".

Estados Unidos registra 17.862.876 casos confirmados y 317.749 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.