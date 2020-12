Noveno año consecutivo con niveles récord en el presupuesto de Japón

El Gobierno de Japón aprobó su proyecto de presupuesto para 2021, que alcanza un nivel récord y que será financiado con deuda pública en un 41 %. El primer ministro japonés, Yoshihide Suga deberá defenderlo en un debate ante la Dieta. EFE/EPA/ Kiyoshi Ota / Archivo

Tokio, 21 dic (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó este lunes su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2021, que por noveno año consecutivo alcanza un nivel récord y que tendrá que ser financiado con deuda pública en un 41 %.

Según se informó oficialmente, el presupuesto para el ejercicio que comienza el 1 de abril de 2021 se eleva a 106,6 billones de yenes (844.482 millones de euros/1,03 billones de dólares), un 3,8 % más que el aprobado para el años fiscal vigente.

El proyecto será debatido por la Dieta (Parlamento) en su sesión ordinaria que comenzará en enero, y es el primero que defiende el primer ministro actual, Yoshihide Suga, quien el 16 de septiembre pasado reemplazó a Shinzo Abe, que renunció por razones de salud.

De acuerdo con el documento, el 53,9 % de los gastos para el próximo año fiscal serán cubiertos con impuestos, el 40,9 % con deuda pública y el resto con ingresos no tributarios.

Con el fin de captar dinero en el mercado de deuda, y por primera vez en once años, Japón debe aumentar su emisión de deuda pública, hasta 43,6 billones de yenes (345.872 millones de euros/421.871 millones de dólares).

Japón es, de por sí, la nación entre los países industrializados con la mayor deuda pública respecto a su producto interno bruto (PIB), que este año está por encima del 230 %.

Con el fin de cumplir con el servicio de deuda pública, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021 reserva para esos pagos 23,76 billones de yenes (188.624 millones de euros/229.847 millones de dólares).

El proyecto, además, fija unos fondos de reserva por 5 billones de yenes (39.690 millones de euros/48.369 millones de dólares) como futura asistencia financiera para amortiguar el impacto de la covid-19, gasto que no requiere de aprobación previa parlamentaria.