Novedades del mundo del turismo: cerámicas de Picasso en Japón

HANDOUT - El nuevo museo Yoku Moku Museum de Tokio exhibe más de 500 cerámicas de Picasso en su exposición inaugural. Foto: Yoku Moku Museum/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Nuevo museo en Tokio alberga una amplia colección de cerámicas de Pablo Picasso Las personas que visiten Japón tendrán la oportunidad de contemplar más de 500 cerámicas de Pablo Picasso en un único lugar en Tokio. El museo Yoku Moku, en el distrito de Aoyama, acoge las cerámicas de la colección privada de un empresario y coleccionista de arte japonés, que se exhiben en exposiciones especiales, informa la oficina de turismo de la capital nipona. El museo está abierto de martes a domingo. Las entradas cuestan alrededor de 11,5 dólares al cambio para los adultos y 7,8 dólares para niños. Debido al coronavirus, algunos países todavía no aconsejan viajar a Japón.

(www.yokumokumuseum.com/en). Norwegian Cruise Line suspenderá los cruceros hasta finales de febrero La naviera estadounidense Norwegian Cruise Line (NCL) tampoco ofrecerá cruceros en enero y febrero próximos. La suspensión que está en vigor se extiende de este modo a los viajes previstos entre el 1 de enero y el 28 de febrero, informó el NCL. La medida afecta asimismo a determinados cruceros programados para marzo de 2021. Tampoco zarparán los buques de las marcas subsidiarias Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises hasta el 31 de marzo de 2021. Aunque la disposición de no navegar ("no sail order") ha expirado en Estados Unidos, resulta difícil reanudar los viajes en las circunstancias actuales derivadas de la pandemia. El MS "Lofoten" de Hurtigruten se convierte en una nave de entrenamiento El MS "Lofoten" de Hurtigruten, un barco de cruceros, se está transformando en un centro de formación para marinos. A partir de agosto de 2021, el barco será utilizado como barco de entrenamiento por el colegio marítimo de la fundación Sørlandet, anunció la compañía naviera noruega. El MV "Lofoten" es la primera nave en más de diez años que sale de la flota Hurtigruten. Fue botado en 1964 en Oslo y desde 2001 está considerado patrimonio monumental. Esta embarcación estuvo en servicio cumpliendo la ruta como barco postal a lo largo de la costa noruega. En el futuro, la compañía naviera se centrará cada vez más en barcos de expedición más pequeños. dpa