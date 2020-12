Nicaragua declara de "interés nacional" las acciones de la española TSK-Melfosur

Registro general este lunes de una sesión extraordinaria del Parlamento de Nicaragua, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 21 dic (EFE).- El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este lunes una ley que declara de "seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones" de la distribuidora de energía TSK-Melfosur Internacional, conformada por las empresas españolas TSK y Melfosur y que compraron las acciones de Gas Natural Fenosa en las nicaragüenses Disnorte y Dissur.

La "Ley de aseguramiento soberana y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense", propuesta por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue aprobada en una sesión extraordinaria con carácter urgente con 75 votos de los legisladores sandinistas y sus aliados, por 13 que votaron en contra.

"Por ministerio de la presente Ley, la participación accionaria de TSK-Melfosur Internacional S.A., en Disnorte y Dissur, pasa a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua", señala el artículo 1 de la iniciativa.

Con esa ley, según dijo en el pleno el diputado sandinista Carlos Emilio López, "el Estado asume como rector, garante y restituidor de los derechos del pueblo a la energía eléctrica" y "garantizará no solo cobertura, sino calidad y la posibilidad de seguir reduciendo los costos" del suministro de energía.

¿COMPRÓ EL ESTADO LAS ACCIONES?

Por su lado, el diputado opositor Maximino Rodríguez cuestionó cómo el Estado se hizo acreedor de las acciones de dos sociedades anónimas, debido a que la ley no lo contempla.

"Si el Estado se está adjudicando las acciones de esta empresas, tuvo que haberlas comprado", razonó el legislador opositor, quien no recibió respuesta a su duda en el pleno.

Las distribuidoras Disnorte y Dissur, antes propiedad de la filial nicaragüense de la española Gas Natural Fenosa, pertenecía hasta ahora a la sociedad TSK-Melfosur Internacional, conformada por las españolas TSK y Melfosur.

Gas Natural Fenosa vendió sus participaciones en las distribuidoras Disnorte y Dissur a la sociedad nicaragüense TSK-Melfosur Internacional por 57,8 millones de dólares, según informó la compañía en Barcelona en febrero de 2013.

La filial de la española Gas Natural Fenosa era dueña del 84 % de las acciones de Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años.

DE 16 % DE LAS ACCIONES AL 100 %

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.

La ley, que no ofrece información sobre TSK-Melfosur Internacional, establece que las empresas Disnorte y Dissur serán operadas y administradas por las instituciones y/o empresas que el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, autorice y delegue para tal efecto.

Disnorte y Dissur continuarán siendo sociedades anónimas regidas por el derecho privado y mantendrán inalterables sus diferentes relaciones comerciales con el resto de agentes económicos integrantes de la industria eléctrica, de acuerdo con el proyecto.

Los derechos y obligaciones de ambas distribuidoras se mantendrán inalterables y se garantizarán los derechos sindicales y laborales adquiridos de todos los trabajadores, según el documento.

Asimismo, el Estado garantizará la continuidad del servicio público de la energía eléctrica a la población.

Además, en un plazo no menor de un año, el Estado deberá garantizar la participación de otros operadores idóneos nacionales y/o internacionales, dando prioridad a la incorporación de sujetos privados o mixtos.

Las distribuidoras de energía Disnorte y Dissur tiene un total de 1,16 millones de consumidores en Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes.