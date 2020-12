Marruecos.- El primer ministro de Marruecos dice que Ceuta y Melilla "son marroquíes como el Sáhara"

24/01/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya en su reunión con el jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, El Othmani, en Rabat (Marruecos), a 24 de enero de 2020. POLITICA Ministerio de Asuntos Exteriores



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Marruecos, Saadeddine El Othmani, ha defendido durante el fin de semana que Ceuta y Melilla "son marroquíes como el Sáhara", después de que el pasado 10 de diciembre el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera la soberanía del reino sobre el Sáhara Occidental.



En una entrevista concedida a una cadena egipcia, de la que se hacen eco los medios marroquíes, El Othmani ha reconocido que en lo relativo a los dos enclaves españoles "el statu quo dura ya cinco o seis siglos". En este sentido, ha considerado que "llegará el día en que vamos a reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara".



No obstante, el primer ministro marroquí ha conseguido que no es el momento de abordar esta cuestión con el Gobierno español. "Primero hay que arreglar definitivamente el conflicto del Sáhara, que es nuestra prioridad absoluta", ha subrayado, según recoge el diario 'L'Opinion'.



Según El Othmani, la coyuntura geopolítica actual es cada vez más propicia para forjar la confianza mutua con España que, en su opinión, ha cambiado de forma palpable su postura respecto al Sáhara, alinéandose con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.



Tras el anuncio de Estados Unidos de que reconocía como marroquí el Sáhara Occidental, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, sostuvo que la solución al problema del Sáhara Occidental "no depende de la voluntad o de una acción unilateral de un país, por muy grande que este país sea", sino que "el centro de gravedad está en la ONU".



Asimismo, la ministra se ha remitido a las resoluciones del Consejo de Seguridad para resolver la cuestión del Sáhara. La ONU considera a la antigua colonia española un territorio no autónomo. Desde 1991 una misión militar de la organización, la MINURSO, supervisa el alto el fuego entre Marruecos y el Polisario. La misión se renueva cada año, y acaba de serlo hasta el 31 de octubre de 2021.



España y Marruecos iban a celebrar a mediados de diciembre una Reunión de Alto Nivel (RAN) que ha sido aplazada a febrero de 2021 en Rabat debido a la pandemia de coronavirus.