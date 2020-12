Liga y Barcelona disputan título 2020; Nacional y Liga Portoviejo descienden

En la imagen, jugadores de LDU de Quito (Ecuador). EFE/Franklin Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 20 dic (EFE).- Liga de Quito y Barcelona disputarán el título de 2020 en Ecuador, en partidos de ida y vuelta los días 23 y 29 de diciembre, mientras que El Nacional y Liga de Portoviejo perdieron este domingo la categoría, tras el recuento final de las treinta fechas disputadas del torneo.

Liga y Barcelona se han clasificado también para la fase de Grupos de la próxima Copa Libertadores, cuyos premios para esa etapa asciende a unos tres millones de dólares, para cada equipo, según los organizadores.

Barcelona cerró en el primer puesto la segunda fase del torneo, con 29 puntos, merced al empate, sin goles, en su visita a Universidad Católica.

Liga de Quito, que ganó la primera fase, en el partido de hoy perdió de local por 1-2 ante Técnico Universitario, triunfo que, sin embargo, no le alcanzó para que el cuadro visitante, que dirige el colombiano José "Cheché" Hernández, se clasificara a la Copa Sudamericana, pues hizo los mismos 42 puntos que Aucas, aunque con una menor diferencia de goles.

El delantero Davinson Jama adelantó a Liga de Quito, pero los atacantes Orlen Quintero y el salvadoreño Dennis Pineda anotaron para Técnico.

El Independiente del Valle, a pesar de la derrota por 1-0 ante Macará, conservó el tercer puesto de la tabla acumulada, que da un billete a la fase de repesca de la Libertadores de 2021.

El gol del triunfo y de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana de Macará, lo anotó el atacante Aaron Rodríguez.

Por su parte, Emelec goleó por 4-1 a Olmedo, pero no le alcanzó para ganar la fase, que quedó en manos de su eterno rival Barcelona, aunque se adjudicó un billete para la Copa Sudamericana.

José Francisco Cevallos, hijo del histórico guardameta ecuatoriano del mismo nombre, convirtió tres goles a su hermano José Gabriel (del Olmedo), mientras el cuarto para Emelec fue de Joao Rojas. Descontó el centrocampista William Cevallos.

Al final, Universidad Católica logró clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores (para arrancar desde la fase uno previa de repesca) después de 40 años, de la mano del técnico colombiano Santiago Escobar.

El uruguayo Pablo Repetto (Liga de Quito), el argentino Fabián Bustos (Barcelona) y el español Miguel Ángel Ramírez (Independiente del Valle) también han puesto a sus equipo en el torneo continental.

Mientras, los cuatros equipos ecuatorianos que se han clasificado a la Copa Sudamericana 2021 son: Emelec, Guayaquil City, Macará y Aucas.

Los demás equipos se quedaron sin premio, pero sostuvieron la categoría para el próximo año.

No obstante, tras una temporada cargada de errores y malas decisión administrativas, los dos peores equipos resultaron El Nacional y Liga de Portoviejo, que perdieron la categoría.

Sin embargo, Liga se despidió de la primera división con un triunfo por 3-2 sobre el popular Aucas; y Orense, que debutó este año en la primera división, hundió a El Nacional, al derrotarlo 1-0 con autogol del centrocampista Ronald De Jesús.

Los reemplazo para ambos equipos en la temporada de 2021, serán el guayaquileño 9 de Octubre y Manta, de la ciudad portuaria del mismo nombre, en calidad de campeón y subcampeón de 2020, respectivamente.

Por lo que Guayaquil tendrá cuatro equipo en la primera división el próximo año Con Barcelona, Emelec, Guayaquil City y 9 de Octubre. Los principales goleadores de la temporada 2020 han sido el colombiano Cristian Martínez Borja, de Liga de Quito, con 24 tantos; el goleador panameño Gabriel Torres, del Independiente del Valle, con 16; el atacante argentino Víctor Figueroa, de Aucas, con 14; y el goleador argentino Francisco Fydriszewski, de Liga de Portoviejo, con 13.