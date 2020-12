Laso: "Nos falta el público, pero su aliento está"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 21 dic (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó ante el partido contra el Alba Berlín, "un equipo muy atlético y competitivo", que les falta "el público" aunque saben "que su aliento está".

"En casa es importante sentirte seguro. Ahora que no hay público te falta un poco eso. Desearíamos jugar con nuestro público y nos gustaría tener ambiente en el campo y la sensación de que es nuestro sexto hombre. Nos sorprende cuando vamos fuera a jugar y hay público, pero ya está. Lo aceptamos y tenemos que ser capaces de saber que ese aliento está, aunque no esté presente", dijo Laso en declaraciones a los medios del club.

La semana pasada fue buena en lo deportivo, con dos victorias en Grecia, aunque con una lesión grave, la de Anthony Randolph.

"Fue una semana extraña con cuatro días fuera de casa, dos partidos importantes, dos victorias, la lesión grave de un jugador…, muchas cosas. Lo primero es intentar recuperar rápidamente al equipo en el aspecto físico porque tenemos un compromiso muy exigente. La racha es buena pero consideramos que cada partido es difícil y complicado. Ante el Alba Berlín seguro que lo será también", observó.

El equipo sigue mejorando poco a poco.

"No soy de objetivos resultadistas. El equipo tuvo un buen inicio y fuimos campeones de la Supercopa. Luego, nos costó un poco por lesiones encontrar nuestro ritmo de juego. Poco a poco, se va mejorando pero todavía se va creciendo como equipo, algo que es más complicado con tantos partidos y viajes. Tenemos claro es que poco a poco debemos ir mejorando", comentó.

El rival ha ganado cuatro de los cinco últimos partidos.

"El Alba Berlín es un equipo que juega con mucho ritmo, muy atlético, corre el campo y nos va a obligar a un esfuerzo físico y mental. Debemos estar preparados porque es un equipo que viene de hacerlo muy bien en las últimas jornadas y es muy competitivo", finalizó Pablo Laso.