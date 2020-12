Lamberts Bay, mucho más que un pueblo de pescadores en Sudáfrica

ARCHIVO - Hannes Coetzee apuesta al turismo para el futuro de Lamberts Bay. Foto: Falk Zielke/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

Lamberts Bay no es un lugar que atrape de inmediato a los visitantes. Esta pequeña ciudad en la costa oeste de Sudáfrica sigue viviendo de la pesca. El puerto no es un puerto deportivo de lujo, sino un lugar de trabajo. Los barcos pesqueros están amarrados en el muelle y delante de ellos hombres en pantalones de chándal se sientan y cortan el pescado. En el techo de una gran fábrica se pueden ver posadas a incontables gaviotas. Están a la espera de poder hacerse con alguna pieza de la captura del día. "En la fábrica hacen patatas fritas", explica Hannes Coetzee. Esa es la otra industria que también proporciona trabajo en la ciudad. "Las patatas que se necesitan en la fábrica proceden de los agricultores de la zona y las patatas fritas se venden en todo el país", agrega. Pero el futuro de Lamberts Bay no parece estar ni en las patatas ni en la pesca. "El futuro está en el turismo", asegura Coetzee, de 64 años. Le brillan los ojos cuando afirma: "Impulsará mucho el crecimiento". Y es por eso que este hombre, que antes trabajaba en logística en Johannesburgo, ejerce de comisionado de turismo en la ciudad, un cargo voluntario. Paraíso para los observadores de aves Ubicado a unos 280 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo, vale la pena adentrarse en este lugar de 3.000 almas y sus alrededores. Lo que ofrece Lamberts Bay no siempre se encuentra a primera vista en muchos lugares. Un ejemplo de ello es Bird Island, la isla de los pájaros. Esta pequeña isla, situada a 100 metros del puerto, es un lugar de cría y descanso para muchas aves marinas, especialmente el alcatraz del Cabo. El acceso a través de un enorme rompeolas está bien escondido, en un rincón algo remoto de la zona portuaria. Perderá el tiempo si busca algún tipo de señal. Pero si pregunta a la gente de la zona por el lugar, le indicarán cómo llegar. "Hasta 22.000 aves viven en la isla", explica el guardabosques Yves Chesselet. Los visitantes de este santuario de aves tienen la rara oportunidad de ver de cerca al alcatraz del Cabo de ojos azules. "Es el único lugar de cría de fácil acceso para el público", agrega Chesselet. Cualquiera que se interese por las aves y no le moleste el olor algo fuerte del guano que se extiende sobre las rocas, tendrá la oportunidad de vivir un espectáculo único de la naturaleza: los alcatraces realizan sus singulares danzas de apareamiento, mientras los cormoranes y pingüinos africanos se distienden y las focas peleteras del Cabo duermen al sol. Naturaleza salvaje y a menudo intacta "Muchos de nuestros visitantes están cansados del turismo de viajes organizados. Prefieren salir y disfrutar de la naturaleza", apunta Coetzee. Y Lamberts Bay tiene de sobra de eso y no sólo en Bird Island. A las afueras de la ciudad, también en la costa, se puede ver a ballenas que van al lugar para aparearse y también para parir. A las 37 especies de ballenas que habitan en las aguas costeras se les suelen unir los delfines y los osos marinos. Esto atrae no sólo a los turistas locales, sino también del país vecino, Namibia, y de Europa. Asimismo, cada vez más surfistas están descubriendo las fiables olas de la costa. Los que practican el buceo o el remo también gustan de esas aguas. Pero aquellos a quienes no les gusten los deportes acuáticos encontrarán suficientes alternativas en los alrededores. Las montañas de cedros endémicos, por ejemplo, a unos 80 kilómetros de la ciudad, ofrecen una naturaleza intacta. En los alrededores de Clanwilliam está la principal zona de cultivo del té de Rooibos. De todos modos, la costa oeste de Sudáfrica sigue siendo salvaje y virgen en muchos lugares. Las amplias y planas llanuras se convierten en un mar de flores durante unas semanas entre julio y octubre de cada año. Los visitantes pueden vivir este espectáculo natural en rutas ya establecidas. "Este es nuestro paraíso", asegura Coetzee. Un lugar popular para bodas Se está corriendo la voz sobre las ventajas de Lamberts Bay. Sobre todo las parejas que se van a casar han puesto en su punto de mira este lugar y lo están convirtiendo en uno de sus favoritos. Desde hace un tiempo, la ciudad y sus alrededores han dejado de ser ese lugar secreto para realizar bodas románticas. Muchos hosteleros han ideado ceremonias en lugares inusuales para ofrecer a las parejas un recuerdo inolvidable de su matrimonio, como Bosduifklip, un lugar al aire libre que acoge este tipo de celebraciones. Quien lo desee, puede alojar a los invitados de su boda en el camping cercano de Vanputtensvlei, en medio de un paisaje salvajemente romántico, en los terrenos de lo que era la granja de Magda Engelbrech. O también puede optar por una opción más cómoda de alojamiento en la granja Grootvlei Guest Farm, dirigida por Edmund Bredenkamp y Theresa van Niekerk. Cenando al aire libre Realmente único es el restaurante al aire libre "Muisbosskerm". Aquí se cocina directamente en la playa, en un fogata que se hace para la ocasión. El menú se compone todo lo que la región costera tiene para ofrecer: pescado, vino, carne. "Solíamos reunirnos con amigos aquí para cenar, pero poco a poco se fue uniendo más gente", explica el dueño Edward Turner. Este lugar de encuentro para los amigos se ha convertido desde hace tiempo en un restaurante al aire libre de fama mundial. La comida sólo está disponible si se reservan al menos 15 comensales. Al atardecer, se disfruta de una copa de vino blanco con un "snoek" recién preparado, un tipo de caballa típica de la zona, en una de las mesas de madera con vistas al mar. Es entonces cuando Lamberts Bay queda imborrablemente grabada en el recuerdo. INFORMACIÓN: COSTA OCCIDENTAL DE SUDÁFRICA Llegada: Se puede volar a Ciudad del Cabo con varias aerolíneas. La mejor manera de llegar a Lamberts Bay desde allí es en coche. Dependiendo de la ruta, toma entre 3 y 4 horas. Clima y cuándo viajar: Sudáfrica ofrece buenas condiciones de viaje durante todo el año. El país está situado en el hemisferio sur. Información: www.southafrica.net/gl/en/ dpa