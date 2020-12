La variante británica de coronavirus también circula en Bélgica

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 21 dic (EFE).- Bélgica anunció este lunes que la variante del coronavirus identificada en el Reino Unido circula desde hace al menos un mes por Bélgica, que se suma Países Bajos e Italia quienes también han anunciado haber detectado esa cepa.

"Esa variante no se limita al Reino Unido, se ha detectado en otros lugares en el mundo, entre otros en Países Bajos y Bélgica", declaró este lunes en rueda de prensa el portavoz del equipo técnico contra el coronavirus, Yves Van Laethem.

El virólogo agregó que "actualmente hay 4 casos conocidos en Bélgica y esa detección se hizo hace un mes".

"Es posible que haya más casos circulando en nuestro país y en otros países de la Europa continental", añadió Van Laethem.

El virólogo recordó que se tiene constancia de esa mutación "desde el mes de septiembre" y que actualmente representa "el 60 % de las nuevas infecciones en el Reino Unido".

"Hay otras variantes que circulan en nuestro país y otros países (...). Es totalmente normal que aparezcan variantes" y "eventualmente se vuelvan dominantes", añadió Van Laethem, quien indicó que no se sabe si la nueva variante se transmite con más facilidad y "hay que esperar aún a tener un cierto número de datos para ver si realmente es más contagiosa".

"En todo caso, nada nos muestra que sea más violenta, más agresiva o más peligrosa para nuestra salud. Nada nos muestra que impida que las vacunas nos den una inmunidad contra la Covid marcada con esa variante", agregó.

El experto belga atribuyó el hecho de que la variante se haya identificado en el Reino Unido a que ese país tiene "uno de los programas de investigación y de vigilancia genética más eficientes y completos del mundo", que les permite analizar "sistemáticamente entre el 5 y el 10 % de las muestras para conocer su composición genética".

"Muchos otros países son mucho más limitados en el tanto por ciento de muestras que estudian en profundidad", indicó Van Laethem, quien precisó que el Reino Unido no es el único lugar donde aumentan significativamente los contagios, algo que también ocurre en Países Bajos, Dinamarca, República Checa y Eslovaquia. .

En cualquier caso, recomendó "no viajar y limitar al máximo los desplazamientos".

Bélgica, al igual que Alemania, Francia, Países Bajos, Italia o Austria, Canadá o Israel, anunció este domingo que cierra temporalmente y al menos durante 24 horas las conexiones aéreas y ferroviarias con el Reino Unido por la nueva variante del coronavirus detectada en ese país.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Según el boletín epidemiológico del lunes, las infecciones en Bélgica avanzaron en la última semana un 13 %, hasta los 2.547 nuevos casos diarios, y las defunciones se incrementaron un simbólico 0,2 %, que supone el primer momento en que ese indicador pasa a rojo en semanas.

Las hospitalizaciones, sin embargo, siguen mostrando un ritmo lento de descenso, del 3 % semanal, y la incidencia acumulada aumenta un 5 % hasta los 292,3 nuevos casos diarios de media sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

"El número de infecciones sigue aumentando, pero desde hace algunos días no lo hace tan rápidamente. Sigue siendo una fuente de preocupación (...) pero ahora no asistimos a lo que vemos en otros países de nuestro entorno en Europa, con aumentos mucho más importantes", dijo el portavoz.

Van Laethem agregó que "una parte de esos casos" responde a que se hacen más tests, con un incremento semanal del 18 % hasta las 37.600 pruebas diarias de media y la positividad disminuye, aunque "lentamente", y se sitúa actualmente en el 7 %.