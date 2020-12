La mayor provincia de Canadá entrará en confinamiento el 26 de diciembre

13/03/2020.- Unas personas caminan en la concurrida estación de metro de Finch West, el 13 de marzo del 2020, en el área metropolitana de Toronto, Ontario (Canadá). EFE/Osvaldo Ponce/Archivo

Toronto (Canadá), 21 dic (EFE).- La provincia de Ontario, la más poblada de Canadá y el motor económico del país, anunció este lunes que a partir del 26 de diciembre decretará un estricto confinamiento al menos durante 14 días para intentar reducir el número de infecciones de la covid-19 y evitar el colapso de los hospitales.

En la parte sur de la provincia, el confinamiento se mantendrá al menos hasta el 23 de enero.

El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, informó de las medidas, similares a las adoptadas en marzo, que obligarán al cierre de todos los negocios que no sean considerados esenciales y se prohibirán todos los actos públicos o reuniones sociales en el interior de edificios.

Ford declaró que "esta difícil acción" es sin duda necesaria para salvar vidas y prevenir que los hospitales se desborden en las próximas semanas.

El primer ministro provincial advirtió de que miles de vidas están en juego en estos momentos: "Si no actuamos, las consecuencias podrían ser catastróficas", avisó.

Según las previsiones ofrecidas este lunes, las autoridades esperan que el número de pacientes de la covid-19 en unidades de cuidados intensivos (UCI) superen los 300 en los próximos diez días y que en el peor escenario, y la cifra ascenderá a 1.500 para mediados de enero, un 75 % de las camas de UCI de la provincia.

También hoy se registraron 2.123 nuevos casos de covid-19 en Ontario.

Las autoridades habían indicado en el pasado que cuando más de 300 personas están en cuidados intensivos, la atención médica de otros pacientes es imposible de mantener.

Las escuelas públicas en toda la provincia cerrarán sus puertas hasta al menos el 11 de enero, aunque en algunas zonas de la provincia los estudiantes no regresarán a las aulas hasta el 25 de enero, mientras que las guarderías si permanecerán abiertas.

Bares y restaurantes solo podrán operar para proporcionar comida para llevar, ylos centros comerciales permanecerán cerrados al público.

Establecimientos como ferreterías y tiendas de material de construcción, así como tiendas para mascotas operarán sin dejar entrar a los clientes y entregando pedidos en la calle.

Los negocios considerados esenciales, como supermercados, operarán a un 25 % de la capacidad, en vez del 50 % de la actualidad.

Las autoridades también han solicitado a la población que no salga de sus viviendas excepto en casos de necesidad y que no se viaje fuera de la región en la que se vive.