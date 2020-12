La Iglesia católica critica la "febril obsesión" por aprobar el aborto en Argentina

Registro de decenas de personas al participar en un "pañuelazo" verde, emblema de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, en Buenos Aires (Argentina). EFE/María Paulina Rodríguez/Archivo

Buenos Aires, 21 dic. (EFE).- La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), país natal del papa Francisco, criticó este lunes en su mensaje de Navidad la "febril obsesión por instaurar el aborto" en el país, en referencia al proyecto de ley enviado por el Gobierno que será debatido y votado la semana que viene en el Senado.

En un documento titulado "¿Por qué no renovar la esperanza?", en el que los obispos argentinos afirman que esta Navidad se da en "un momento histórico" donde se necesita una "ardua reconstrucción" tras "un año difícil", la CEA considera que "muchas cosas se han roto y necesitan ser sanadas" y es momento de "agradecer" al pueblo argentino su "paciencia, su cooperación, su resistencia".

"Sin embargo, en estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos", señala el texto.

"Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos aunque no hayan nacido", agrega.

A UNA SEMANA DEL DEBATE

El martes próximo, la Cámara de Senadores debatirá el proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo para las madres cuyo embarazo es fruto de una violación o corre peligro su vida, únicos dos supuestos en los que se permite abortar en la actualidad.

El texto legislativo ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y depende solo del visto bueno de los senadores, que en 2018 ya rechazaron un proyecto similar y donde según las previsiones, se espera un ajustado resultado.

"Para quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas. Hay miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver, que requieren toda nuestra atención", remarcan desde la CEA.

OTRAS PRIORIDADES

La cúpula de la iglesia Católica en Argentina hace referencia, en el contexto de la pandemia del coronavirus, a "los problemas de la vacunación", a la cantidad de personas "muy enfermas que este año no han recibido adecuada atención médica" y las mujeres "que sufren violencia o no tienen un trabajo digno".

"Pero lo que se les ofrece en este momento duro e incierto es el aborto, y eso es un golpe a la esperanza", lamentan.

No obstante, confían "en el bien que habita en el pueblo, en esa tierra fértil que son los corazones de los argentinos, capaces de elegir la vida y la fraternidad más allá de todo".

"Esta fiesta (la Navidad) también nos hace pensar en la dignidad de cada vida, nos recuerda cuánto vale un ser humano. El papa Francisco quiso insistirnos en este punto en su última encíclica, de modo que la pandemia no nos deje iguales sino que nos vuelva más apasionados para defender toda vida: la vida de un anciano, de un discapacitado, de un enfermo, de un niño por nacer", enfatizan.

"Este tiempo se convierte en un fuerte llamado a la solidaridad, al cuidado mutuo, a ser capaces de ponernos al hombro las penas de los demás", agregan.

La legalización del aborto, un reclamo histórico de los grupos feministas, genera divisiones en el seno de los principales partidos políticos, tanto opositores como oficialistas, y cuenta con una gran movilización social tanto a favor -la marea verde- como en contra -los grupos celestes-.