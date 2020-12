La erupción en el volcán Kilauea (Hawái) se estabiliza dentro del cráter

Fotografía de archivo de la vista aérea del volcán Kilauea en Hawái, Estados Unidos, 16 de mayo de 2018. EFE/Bruce Omori/paradise Helicopters/Archivo

Miami, 21 dic (EFE).- La erupción explosiva que se registró este domingo por la noche en un cráter del volcán Kilauea de Hawái "se ha estabilizado" por ahora, aunque permanecen abiertas algunas "fisuras" en sus paredes, informó este lunes el Servicio Geológico estadounidense (USGS).

La erupción, que proyectó al cielo columnas de humo y fuego, fue detectada anoche por el Observatorio del Volcán Hawaino (HVO) del USGS dentro del cráter Halemaumau, en la cima del volcán Kilauea, una "gran depresión volcánica en forma de cuenca", señaló este organismo en su pagina web.

Sin embargo, el USGS señaló que esta madrugada la erupción se había estabilizado dentro del cráter, aunque con la presencia de un "lago de lava y dos fisuras todavía activas".

Pese a lo inesperado de la erupción, no fue necesario realizar ninguna evacuación, ya que la actividad volcánica quedó confinada en el interior del cráter.

Esta madrugada, funcionarios de Defensa Civil de Hawái, junto con personal del HVO, informaron de que la erupción "se había estabilizado dentro del cráter", recogió el canal Hawaii News Now, que emitió anoche imágenes en la que se apreciaban densas columnas de humo y detonaciones de fuego proyectándose al cielo de la noche.

Esta madrugada, expertos del USGS indicaron que "fuentes de lava se precipitaron a unos 165 pies (50,5 metros) del cielo alimentando un lago de lava en crecimiento dentro del cráter", una de cuyas fisuras permanece muy activa.

Asimismo, los geólogos del USCS detectaron un terremoto de magnitud 4,4 en el flanco sur del Kilauea en la noche del domingo, con el epicentro localizado a una profundidad de 3,4 millas (5,4 kilómetros), "pero demasiado débil para desencadenar un tsunami".