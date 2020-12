Hungría prohíbe la llegada de aviones de pasajeros desde el Reino Unido

EFE/EPA/ZOLTAN BALOGH/Archivo

Budapest, 21 dic (EFE).- Hungría ha suspendido desde hoy y hasta nuevo aviso la llegada de aviones de pasajeros desde el Reino Unido, debido a la nueva cepa del coronavirus que se ha detectado en las zonas del sur de este país, informó hoy el organismo que coordina los esfuerzos contra la pandemia.

"Los aviones de transporte de pasajeros del Reino Unido no podrán aterrizar en Hungría, por la cepa especialmente contagiosa que se propaga allí", anunció ese organismo.

La prohibición, cuya duración no se ha especificado, no afecta a los aviones de transporte de mercancías.

La jefa del servicio sanitario húngaro, Cecília Müller, aseguró hoy que la nueva cepa no se ha detectado aún en Hungría y que el Gobierno hará todo lo necesario "para que eso no suceda".

La medida afecta a las decenas de miles de húngaros que trabajan en el Reino Unido.