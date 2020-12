Honduras rebasa los 117.000 contagios por covid-19 y acumula 3.027 fallecidos

Una trabajadora de salud camina hacia la sala de atención de pacientes con sospecha de portar coronavirus en el Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 20 dic (EFE).- Honduras rebasó este domingo los 117.000 casos confirmados de covid-19, con 3.027 fallecidos, según el recuento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

El país centroamericano registra 117.022 contagios luego de que el organismo sanitario añadió a su reporte diario 162 nuevos casos entre 522 pruebas PCR de laboratorio, las que siguen siendo pocas, según fuentes médicas de hospitales públicos.

Se suman dos fallecimientos, que corresponden a diferentes fechas, con los que ya suman 3.027.

El número de pacientes hospitalizados es de 602, de los que 452 mostraron hoy una condición estable, 130 en estado grave y 20 en unidades de cuidados intensivos.

Además, según el Sinager, otros 67 hondureños se han recuperado de la mortal enfermedad, para hacer un total de 54.267 que se han salvado de morir por covid-19.

Según cifras oficiales, Honduras, el tercer país de Centroamérica más golpeado por la pandemia, por detrás de Panamá y Guatemala, vive en las últimas semanas un notable repunte de los casos, en parte, por el hacinamiento en los albergues que ocupan miles de damnificados de las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron al país en noviembre pasado.

Las autoridades sanitarias a diario están haciendo llamamientos a la población que hagan uso de mascarilla y cumplan con las otras recomendaciones de higiene para evitar más contagios de covid-19 en el país, especialmente en estas fiestas decembrinas.

La Secretaría de Seguridad reiteró hoy el "llamado enérgico" que realizó la semana pasada la Mesa Multisectorial a extremar las medidas de protección para evitar una mayor propagación de covid-19.

Señaló en un comunicado que la ciudadanía podrá circular en un horario de entre las 5.00 a las 22.00 horas locales (11.00 a las 4.00 GMT), excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021 que no habrá restricción, para abastecerse de alimentos, medicamentos, combustibles y realizar trámites bancarios.

Las autoridades también recomiendan que las reuniones familiares no excedan las diez personas en residencias, mientras que en los bares, discotecas y salones sociales "no están autorizados".

"Los operativos de control serán más rigurosos en establecimientos comerciales para verificar los protocolos de bioseguridad en horarios de atención al público", enfatizó la institución.

La Policía Nacional de Honduras instó a la "prudencia, evitar riesgos innecesarios y mantener comunicación permanente con las autoridades", y enfatizó que la pandemia de coronavirus "está activa", por lo que el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos debe ser constante.