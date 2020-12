Grupos de salud Japón declaran emergencia médica en el país

TOKIO, 21 dic (Reuters) - Asociaciones nacionales de doctores, enfermeras y otros siete grupos sanitarios en Japón declararon el lunes el estado de emergencia médica, instando al gobierno a apoyar un sistema de salud nacional presionado por la pandemia del coronavirus.

"La propagación de la infección por coronavirus no muestra signos de detenerse. Si no se controla, la gente en Japón no podrá recibir atención médica regular, y mucho menos atención para el COVID-19", dijo el comunicado conjunto.

Los nueve grupos, que también incluyen asociaciones nacionales de dentistas y farmacéuticos, pidieron al gobierno que brinde la asistencia adecuada a los trabajadores médicos de primera línea y al público a que aplique medidas de prevención de infecciones.

Si bien no se acerca a lo observado en Estados Unidos y partes de Europa, los contagios por coronavirus en Japón han subido drásticamente a niveles récord este mes, lo que hace temer un desborde en los centros de salud, cuando generalmente no tienen suficiente personal en la temporada navideña.

En total, Japón ha informado de más de 201.000 infecciones y 2.965 muertes, según la emisora pública NHK. (Reporte de Kiyoshi Takenaka; Editado en español por Janisse Huambachano)