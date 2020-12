Fútbol/Segunda.- (Crónica) Leganés y Sporting empatan y se alejan del tren de Espanyol y Mallorca

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Sporting de Gijón y el Leganés no pudieron pasar del empate a un gol este lunes en El Molinón, un resultado que mantiene a ambos en la zona del 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander, pero que les aleja del Espanyol y el Mallorca, en uno de los partidos que cerraba la decimonovena jornada de LaLiga SmartBank.



El feudo asturiano fue el escenario del duelo entre el quinto y el cuarto clasificado, que necesitaban la victoria para no dejar escapar a los dos primeros. El conjunto de David Gallego tuvo en su mano los tres puntos, pero se le fueron dos en el descuento por un penalti que salvó a su rival, que volvió a mostrar poca fiabilidad lejos de Butarque.



Pese a lo que se jugaban ambos, ninguno de los dos equipos arriesgó en exceso en busca de un triunfo en un choque que estuvo algo más movido en la segunda mitad, con los de Pep Martí acechando el área de Mariño. Sin embargo, un penalti del 'Pichu' Cuéllar permitió al goleador Djurdjevic adelantar al Sporting, aunque el portero visitante detuvo la pena máxima inicialmente.



El Leganés se lanzó a por el empate y lo encontró en otro penalti, ya en el tiempo de descuento, anotado por Borja Bastón que permite mantenerse a los 'pepineros' en la cuarta plaza con 33 puntos, a nueve y ocho respectivamente del Espanyol y el Mallorca. El Sporting se queda quinto con uno menos.



Además, el Girona y el Mirandés no pudieron acercarse a la sexta plaza tras perder ante dos equipos situados en la zona de descenso como el Tenerife y el Albacete. El equipo catalán cayó en el Heliodoro Rodríguez por 2-0 (Wilson y Fran Sol) ante un equipo que sale de la zona peligrosa, mientras que el burgalés fue sorprendido en Anduva por idéntico resultado (Diamanka y Álvaro Peña) por el colista, que rompió una mala racha de diez partidos sin ganar.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 19 DE LALIGA SMARTBANK.



-Lunes.



Mirandés - Albacete 0-2.



Sporting de Gijón - Leganés 1-1.



Tenerife - Girona 2-0.



-Viernes.



Ponferradina - Oviedo 1-0.



-Sábado.



Sabadell - Castellón 1-1.



Mallorca - Fuenlabrada 2-3.



Zaragoza - Lugo 1-0.



-Domingo.



Alcorcón - Cartagena 2-1.



Espanyol - Almería 2-1.



Rayo Vallecano - Las Palmas 2-0.



Málaga - Logroñés 0-0.