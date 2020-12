Fútbol/Primera.- Previa del Real Valladolid CF - FC Barcelona

Valladolid y Barça contrastan momentos y necesidades



El Real Valladolid CF recibe este martes al FC Barcelona en el José Zorrilla, en partido de la jornada 15 de LaLiga Santander, con la intención de hacer idónea la fecha para recibir a un Barça irregular, más lejos del Camp Nou, que no obstante sabe que no puede fallar más.



Le parecía al técnico pucelano, Sergio González, "atrevido" decir que es el mejor momento para recibir a los blaugranas. El Barça no gana lejos de casa en las últimas cuatro salidas, con tres derrotas y un empate, pero el Valladolid teme pagar los platos rotos de un equipo culé que, pese a ello, va mejorando.



El empate en casa contra el Valencia CF de la última jornada (2-2) dejó cierto mal sabor de boca tras remontar el gol inicial en contra, pero si contra la Real Sociedad (2-1) se remontó y cerró el duelo, los 'che' volvieron a empatar para rascar dos puntos, los mismos que alejan al Barça de la persecución de los de arriba.



Sabe Ronald Koeman que no pueden fallar más, y eso es una presión añadida. El Valladolid está en buen momento, dejado atrás el bache inicial, y además ha puesto oposición al Barça en los últimos precedentes en el José Zorrilla, con sendas derrotas por 0-1.



Pero, en el Barça, hay ilusión. La misma que asegura tener Leo Messi en sus primeras declaraciones tras aquella famosa entrevista 'post burofax' en la que aseguró que quería irse y despotricó del proyecto deportivo. Ahora, asegura tener ilusión por ganar todo tras dejar ese episodio atrás.



El argentino está mejorando, se le ve más implicado, y si no hay rotación sorpresa será de nuevo el líder del Barça en Pucela. Lo hará, además, sabiendo que un gol le hará superar el récord que acaba de igualar a Pelé de más goles marcados con un mismo club. Sólo un gol.



Sin novedades aparentes en el equipo culé, si bien Miralem Pjanic podría entrar por Sergio Busquets o Frenkie De Jong igual que Clément Lenglet, atrás, podría relegar a Óscar Mingueza pese al buen momento del canterano, se espera un once que sea capaz de abrir huecos en la defensa pucelana.



Viene el Valladolid de empatar en el Sánchez Pizjuán (1-1) y su último partido en casa fue un triunfo clave ante Osasuna (3-2). Se respira buen ambiente, pese a estar todavía en la zona roja de la tabla. Necesita también el Valladolid unos puntos que al Barça no se le pueden escapar si no quiere decir adiós a LaLiga salvo milagro.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL VALLADOLID CF: Masip; Hervías, Bruno, El Yamiq, Carnero; Orellana, Alcaraz, Roque Mesa, Plano; Weissman y De Sousa.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Pedri, Messi, Braithwaite; y Griezmann.



--ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz).



--ESTADIO: Estadio Municipal José Zorrilla.



--HORA: 22.00/Partidazo en Movistar LaLiga.