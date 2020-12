Fútbol/Premier.- El Chelsea vuelve a la senda de la victoria en la Premier con una clara victoria ante el West Ham

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Chelsea volvió a la senda de la victoria en la Premier League 2020-2021 después de ganar este lunes con autoridad por 3-0 al West Ham United, en uno de los dos partidos que cerraba la decimocuarta jornada del campeonato.



El equipo de Frank Lampard afrontaba el choque tras las derrotas ante el Everton y el Wolverhampton, lo que le había descolgado de la cabeza de la tabla y necesitaba el triunfo para no perder la estela del Liverpool, que tras este triunfo le aventaja en seis puntos.



Los 'Blues' no tuvieron excesivos problemas para deshacerse de su rival, que estaba a sólo un punto, ayudados por el tempranero gol de Thiago Silva, aunque no cerró su victoria hasta los compases finales del partido con el doblete en dos minutos de Tammy Abraham.



Por otro lado, en el otro encuentro del lunes, el Burnley confirmó su buen momento y cogió tres puntos importantes para salir de abajo tras derrotar por 2-1 a un Wolverhampton que no logra engancharse a los puestos altos.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 14 DE LA PREMIER LEAGUE.



-Lunes.



Burnley - Wolves 2-1.



Chelsea - West Ham 2-0.



-Sábado.



Crystal Palace - Liverpool 0-7.



Southampton - Manchester City 0-1.



Everton - Arsenal 2-1.



Newcastle - Fulham 1-1.



-Domingo.



Brighton - Sheffield United 1-1.



Tottenham - Leicester 0-2.



Manchester United - Leeds United 6-2.



West Brom - Aston Villa.