Fútbol.- Xavi Vilajoana aboga por reformar ya el Camp Nou y jugar mientras en Montjuïc o el Estadi Johan Cruyff

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana ha presentado este lunes su equipo de precandidatura, formado de momento por once compañeros de viaje, que intentará recuperar el orgullo perdido y ha destacado la voluntad de acelerar las obras en el Camp Nou para tener el nuevo feudo para la campaña 2023/24 y, mientras, jugar en Montjuïc o en el Estadi Johan Cruyff.



Vilajoana presentó las directrices de su programa y, en el apartado patrimonial, sorprendió con la idea de reconfigurar el 'Espai Barça' dejado por la Junta anterior, de la que formó parte hasta prácticamente el final, y acelerar las reformas del Camp Nou, de forma continuada, para tenerlo listo para mediados de 2023.



Y, mientras no se pueda jugar en el Camp Nou, hacerlo en el Estadi Olímpic de Montjuïc, donde jugó antaño como prestado el RCD Espanyol, o el Estadi Johan Cruyff, de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en caso de que la pandemia evitara la entrada de aficionados. Situación similar a la que vive actualmente el Real Madrid, que juega en Valdebebas durante las obras en el Santiago Bernabéu.



"Tenemos un proyecto para, con gradas supletorias, llegar a 72.000 aficionados en el Estadi Olímpic, la media de asistencia que tenemos más o menos en el Camp Nou. Porque combinar obras y partidos, la capacidad no sería inamovible y afectaría, que nadie se engañe. Cuanto antes terminemos, antes empezaremos a competir en igualdad de condiciones", explicó Vilajoana en rueda de prensa.



"El objetivo del Camp Nou no es ser un campo orientado al turismo, se trata de que esté abierto a los socios. La demanda de la gente de casa es solvente, queremos que los socios, aficionados y peñistas puedan gozar del nuevo estadio", añadió.



Dio más detalles el arquitecto Carlos López de la Vieja, que formaría parte del área patrimonial de la posible Junta Directiva de Vilajoana. "El 'Espai Barça' son muchos proyectos, pero nuestra prioridad es el Camp Nou para generar ingresos para luego hacer, entre otros, el Palau Blaugrana. La intención es hacer una obra seguida y no por fases. En Camp Nou, de 390 millones de euros de coste queremos bajarlo a 312, por tener menos tiempo de obra. Queremos que el Camp Nou sea referente mundial en ahorro de eficiencia y sostenibilidad", explicó.



Por otro lado, aseguró que el equipo que presenta, formado de momento por 12 integrantes en total, tiene como objetivo único ganar. "Para hacerlo hace falta un buen equipo, porque ganar no es casualidad. Son horas de preparación, trabajo y sacrificio, pero también es tener talento y un don. Este es el valor del equipo que me acompaña, con la ambición de ganar con valores", aportó.



"El Barça nos necesita para ganar en el campo, los despachos, y en el corazón de los socios. Hemos dado un paso adelante para ganar, y lo haremos como equipo cohesionado, ganaremos poniendo talento al servicio del Barça. Un equipo de primer nivel con éxito de gestión", expresó.



En el área social e institucional, estarían el empresario Jaume Alsina, la química Eva Mayner, la consultora en comunicación Anna Pagès y el abogado Jordi Tomàs, quien explicó que quieren dar protagonismo a la Fundació FC Barcelona, ser un 'Barça km0' y hacer más partícipe al socio por vía de dos asambleas anuales.



"Y queremos crear una Junta Joven, órgano consultivo para asesor a la Junta en temas relacionados con la gente joven, que sea una Masia de futuros directivos. Y queremos hacerlo con los valores del Barça --humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en equipo--", explicó.



En el área económica estarán la doctora en derecho Diana Ferrer y el empresario Juan Velayos, que prevé "números fríos" y aseguró que el pilar básico es seguir siendo un club deportivo y del socio, con menos deudas y unos ingresos altos para poder invertir en la parte deportiva. "Hay que reducir gasto salarial plantilla, reducir deuda, ingresar más ingresos pero nunca con estructura de gastos y deuda que ponga en peligro al club", aportó.



En cuanto al área patrimonial, acompañaría al arquitecto Carlos López de la Vieja el también arquitecto Miquel García Maristany, y en el área deportiva estarían el médico Albert Pereira, la abogada Marta Pascual y el abogado, entrenador de fútbol y hermano de Xavi, David Vilajoana.



"Todos estaríamos de acuerdo en que queremos ver ganar al equipo con gente de casa, con jugadores que haya convivido con el modelo y nuestro tesoro, el 'ADN Barça'. Pero no nos quedamos aquí, el talento de la casa debe ser complementado por los mejores jugadores del mundo de cada momento. Un objetivo que siempre debe ser perseguido, que los mejores quieran venir", manifestó David Vilajoana.



"Pero no debemos mirar únicamente fuera si el talento lo tenemos en casa. Hay que blindar la Masia, hay que blindar al talento joven para evitar la fuga de talento. Nos vemos con capacidad para blindar ese talento. Queremos llevar la Masia a los 5 continentes, y no hablamos de las academias sino de clonar masías en los cinco continentes, y hacerlo a través de clubes", explicó, además de señalar que Barcelona debería ser la capital mundial del deporte femenino.