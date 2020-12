Fútbol.- Simeone: "Da gusto ver jugar a la Real Sociedad, es un equipo intenso y competitivo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "da gusto ver jugar" a la Real Sociedad, su rival de este martes en el Reale Arena, ya que es un equipo "intenso y competitivo" que ha ganado "jerarquía" con la llegada de David Silva.



"Es un rival que compite muy bien, con un juego muy claro desde los laterales bajos hasta la salida de tres con Portu por dentro. Está claro que no es fácil controlarlos, porque llegan con mucha frecuencia a zona de gol y por bandas, para explotar las carreras de Oyarzabal. Es un equipo competitivo, que lo está haciendo muy bien y que da gusto verlo jugar, porque es intenso y con mucha dinámica de juego", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, aseguró que el cuadro donostiarra "sigue creciendo" de la mano de un entrenador "que tiene la idea muy clara". "Tienen muchos más recambios de los que tenían la temporada pasada. La llegada de Silva le ha dado mucha jerarquía a su juego en mitad del campo. Tienen futbolistas de mitad de cancha hacia adelante muy buenos, por eso marcan mucho goles, atacan como atacan y por eso han crecido en la intensidad y en la presión. Es un rival que está compitiendo desde hace años con muy buen nivel", analizó.



Además, el 'Cholo' regresará a un estadio donde ya sucumbieron la temporada pasada. "En ese momento, llegamos a San Sebastián con los tres primeros partidos ganados de Liga, y ellos fueron superiores, sobre todo en el primer tiempo, en velocidad y juego; en el segundo tiempo, cuando quisimos entrar en el partido, no pudimos", manifestó.



Sobre el momento de su equipo, el preparador colchonero afirmó que "siempre ha mantenido la estabilidad en todo momento, salvo en el primer tiempo contra el Madrid", y no se mostró sorprendido de que a estas alturas lleve el doble de goles que la temporada pasada.



"Todo es una consecuencia. El crecimiento apareció a partir de la cuarentena, en los 11 partidos el equipo respondió muy bien, atacó muy bien, estuvo bien de cara a gol, con penales a favor... Esta temporada sigue en esa misma línea. Hemos mejorado nosotros como entrenadores en la propuesta y ellos han interpretado a la perfección lo que se está buscando", apuntó, respondiendo con un rotundo "no" a si pensaba que esta sería una Liga de dos por el mal estado actual del Barça.



"JOAO FÉLIX TUVO UN GOLPE IMPORTANTE"



Por otra parte, el técnico argentino confirmó que el portugués Joao Félix, que se marchó tocado en el duelo ante el Elche, estará disponible este martes. "Joao tuvo un golpe importante, se está tratando y hoy entrenó bien. En las próximas horas decidiremos si juega de arranque o empieza esperando", apuntó.



Además, sigue descartando que puedan jugar juntos como titulares, Diego Costa, Joao Félix y Luis Suárez. "Considero que todavía no, no lo veo para empezar, pero sí podemos terminar con ellos; el partido de Vigo es una referencia. Es una pena que en ese momento Diego se lesionase, porque al estar los dos muy bien son delanteros muy peligrosos. Habrá que tener paciencia y explotar los mejores minutos de cada uno de los futbolistas que tenemos", subrayó.



Sobre el delantero uruguayo, cree que puede compararse con un exrojiblanco como Radamel Falcao. "Son dos rematadores. Las características de Costa y de Villa no han sido tan rematadoras; Torres o Mandzukic pueden serlo más. La referencia de Suárez con Falcao puede ser real porque viven del gol, necesitan que el equipo los abastezca", indicó.



Por último, Simeone rechazó hablar de la polémica suscitada por el penalti a favor de su equipo pitado ante los ilicitanos y que materializó Costa. "Es una pregunta más para los árbitros y la gente que trabaja en el VAR. Nosotros estamos para hacer las cosas lo mejor posible. Las decisiones arbitrales no dependen de nosotros, dependen de ellos", finalizó.