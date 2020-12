Falta de médicos en Panamá impide abrir nuevas áreas para pacientes de covid-19

Personal médico del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) se prepara hoy para recibir pacientes con covid-19, en un hospital campaña situado en La Chorrera (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 20 dic (EFE).- Panamá requiere entre 100 y 150 médicos especialistas para atender nuevas áreas habilitadas para pacientes de la covid-19, que llegó este domingo a un acumulado de 212.339 contagios y 3.566 muertes en medio de un fuerte repunte que ha incluido cifras récord de casos, defunciones y pruebas diagnósticas.

"En Panamá tenemos áreas listas para abrirse, pero lo que nos hace falta es el recurso humano", dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, que precisó que se necesitan "entre 100 y 150 médicos especialistas".

En la Caja del Seguro Social (CSS) "se adecuó recientemente una sala de cuidados intensivos con 30 camas, pero no se cuenta con los especialistas para abrirla", agregó el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

Sucre exhortó a los médicos panameños que laboran en el sector privado a que "apoyen las acciones que desarrolla el Gobierno (...) ombatir el covid-19 en Panamá"

Esta misma semana Sucre anunció la decisión de contratar personal médico de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Cuba "con el objeto de reforzar el sistema de salud", una medida polémica en el país debido a que la medicina es una de las decenas de carreras que sólo pueden ejercer legalmente lo nacidos en este país.

"El sistema de sanitario de Panamá a nivel de los hospitales está resistiendo, pero está ya al límite de capacidades", dijo por su parte el director de la CCS, Enrique Lau, durante la apertura de un hospital de campaña con 40 camas para pacientes de la covid donado por Estados Unidos.

El hospital de campaña está situado en La Chorrera, una comunidad de la provincia de Panamá Oeste, aledaña a la capital, "que tiene indicadores muy altos en pacientes nuevos y las tendencias indican que en los próximos días continuará con el aumento", afirmó Lau.

Las autoridades de Salud están haciendo todo lo "que corresponde", incluido el aumento de camas para atender a los infectados, pero estas "no serán suficientes si no tenemos la cooperación de la población" a través del respeto a las medidas de bioseguridad, alertó el director del seguro social.

LAS CIFRAS DEL REPUNTE LA COVID

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, vive desde inicios de noviembre un fuerte repunte de la covid, que las autoridades han vinculado a la reapertura casi total de la economía desde mediados de octubre y al desorden de una parte de la población.

Las autoridades ha ampliado el toque de queda e impuesto una ley seca nocturna, han anunciado cuarentenas en Navidad y fin de año y la restricción de movilidad por género solo para hacer compras en comercios minoristas desde el próximo lunes, entre otras medidas, en un intento por frenar los contagios.

El informe más reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que recoge datos hasta el 13 de diciembre, indica que los casos nuevos se dispararon 116 % desde mediados de noviembre, y que el promedio semanal de muertes lo hizo en un 108 % en lapso de dos semanas.

"Panamá continúa registrando la más alta incidencia (de la covid) entre los países de las Américas" y también "es de los países que más pruebas de diagnóstico realiza" en el continente, indicó el ente sanitario regional.

Este domingo el Minsa reportó 2.755 nuevos casos y 30 muertes, que elevaron a 212.339 los contagios y a 3.566 las defunciones acumuladas desde marzo pasado.

Hay 1.814 pacientes hospitalizados, 192 en unidades de cuidados intenisvos (UCI) y 1.622 en sala, mientras que 32.705 están aislados en sus casa y 746 en hoteles-hospital.

En las últimas 24 horas se aplicaron 13.830 pruebas para detectar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que arrojaron una positividad de 19,9 %.

En Panamá la covid-19 tiene una tasa de letalidad del 1,7 %, según los datos oficiales.