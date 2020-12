España.- Calviño a Iglesias: Al Gobierno no le hace falta recibir "presión" para desarrollar una agenda social

17/12/2020 La vicepresidenta Tercera del Gobierno, Nadia Calviño a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 17 de diciembre de 2020. El Pleno del Congreso aprueba hoy la proposición de ley del PSOE que despenaliza la eutanasia. El pleno examina también hoy la ampliación en la concesión de los avales del ICO, la moratoria concursal, el blindaje a empresas cotizadas, la rebaja del IVA a las mascarillas y un crédito adicional de 6.000 millones de euros a la Seguridad Social. ECONOMIA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha respondido este lunes al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que al Ejecutivo no le hace falta recibir "presión" por parte de los sindicatos y los colectivos sociales para desarrollar una agenda progresista.



Calviño se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que Iglesias instase este sábado a presionar para que el Gobierno cumpliese su programa. "Puede que nos digan y tendrán razón que somos muy cabezones por trabajar para que se cumplan los acuerdos firmados; bueno, pues sí, somos muy cabezones para que se cumplan los acuerdos firmados y nos votaron para esto", aseguró.



Así, la vicepresidenta ha reconocido que no tiene la "sensación de que haga falta una presión" para que el Ejecutivo centre su acción. "Llevamos dos años y medio con una agenda económica con un marcado acento social. En mi primer acto hablé de crecimiento sostenible, justo, medioambiental", le ha recordado.



En esta línea, y preguntada sobre las discrepancias con su socio de Gobierno, Calviño ha asegurado que en el Ejecutivo puede haber "debates y mucho ruido", e incluso "conflictos artificiales". Eso sí, ha insistido en que los gobiernos "hablan a través del BOE", lo que debe llevar a los ciudadanos a "juzgar" al Ejecutivo "por sus acciones".



"Esa es la realidad y la acción del Gobierno: lo demás pasará", ha sostenido la vicepresidenta económica, que ha dejado claro que está "decidida a no contribuir a la crispación" y al "ambiente de ruido que no contribuye nada" a mejorar la situación de los ciudadanos.



"ABSOLUTAMENTE COMPROMETIDA Y MUY ALINEADA" CON EL GOBIERNO



"En lo que trabajo 24 horas al día siete días a la semana es en tratar de hacer mejor mi trabajo", ha continuado Calviño, que se ha reconocido "satisfecha" por la labor del Consejo de Ministros, que ha aprobado distintos reales decretos "en respuesta a la pandemia".



En este contexto, Calviño también se ha referido a sus declaraciones en las que aseguró que prefería que el PP apoyase los Presupuestos Generales del Estado. "Se sacan las cosas de contexto: yo respondía a una serie de preguntas y decía que la voluntad era tener el máximo apoyo parlamentario", ha matizado.



Preguntada por si se siente cómoda en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha asegurado que se siente "absolutamente comprometida" con el Gobierno y "muy alineada" con la visión de Pedro Sánchez y de lo "que quiere para España".



Precisamente, la vicepresidenta ha hablado sobre la defensa que el jefe del Ejecutivo desde el Congreso de los Diputados hizo de ella la pasada semana. "Me parece que no ha hecho sino verbalizar el trabajo que hemos venido realizando y el alineamiento que hay. Es algo que le sale de forma natural", ha zanjado.