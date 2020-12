España.-AV.- La Agencia Europea del Medicamento dice que "no hay pruebas" de que la vacuna no funcione contra la nueva cepa

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Emer Cooke, ha afirmado que "por el momento no hay pruebas" de que la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19, aprobada este lunes por la EMA, no funcionará contra la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido.



"Por el momento podemos decir que no hay pruebas que sugieran que esta vacuna no funcionará contra la nueva variante. Pero estos son temas que deben ser evaluados científicamente", ha señalado Cooke en rueda de prensa virtual.