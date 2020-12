El líder de la oposición británica cree que su país está en "emergencia real"

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo

Londres, 21 dic. (EFE).- El líder de la oposición laborista en el Reino Unido, Keir Starmer, consideró este lunes que el país se encuentra en una "emergencia real" ante la expansión de la nueva variante de la covid-19 e instó al primer ministro, Boris Johnson, a dirigirse a la nación y cerrar ya un acuerdo pos-Brexit con la Unión Europea (UE).

Para Starmer, las noticias acerca de la nueva cepa y del cierre de fronteras de muchos países con el Reino Unido son "muy perturbadoras", ya que "no cabe duda de que el virus está fuera de control" y que la situación es de "emergencia real".

En un discurso inicialmente previsto para abordar la relación entre las cuatro naciones del Reino Unido, el líder laborista comenzó con un llamamiento a todos los británicos a redoblar sus esfuerzos ante este desafío y especialmente a que el Gobierno haga lo mismo.

"No más mensajes confusos, necesitamos un liderazgo fuerte. El primer ministro debe dirigirse a la nación hoy tras la reunión del grupo Cobra (comité de emergencias) y dar una rueda de prensa diaria a partir de ahora", dijo.

El líder laborista reiteró que su partido está dispuesto a apoyar nuevas restricciones si son necesarias, como ya ha hecho en el pasado para permitir al Gobierno obtener una mayoría en el Parlamento que no habría conseguido de otra manera, al sufrir la rebelión de una parte importante de los diputados "tories".

Starmer también llamó a Johnson a cerrar un acuerdo con Bruselas "esta misma semana" para definir la relación pos-Brexit con la UE tras el fin del período de transición dentro de diez días.

"Esto no es un juego de atrevimiento político. Esto va de la vida de la gente, de las empresas.... y necesitan un acuerdo", subrayó.

Johnson preside hoy una reunión del comité de emergencia Cobra, en el que participarán los principales ministros, ante la "significativa alteración" del transporte, sobre todo en el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, por donde cada día pasan cientos de camiones con carga desde y hacia Francia.

Numerosos países, entre ellos Francia, Bélgica, Italia, Irlanda o Países Bajos, han cerrado sus fronteras al Reino Unido después de que el Gobierno británico reforzara las restricciones de movimiento de la población en Londres y el sureste de Inglaterra por el aumento de casos de la covid-19, que los expertos relacionan con una nueva variante del coronavirus muy contagiosa. EFE

