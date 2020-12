El expresidente argentino Menem continúa "estable" después de problema cardíaco

Fotografía de archivo fechada el 19 de diciembre de 2018 que muestra al expresidente argentino Carlos Saúl Menem mientras asiste a una sesión en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires (Argentina). Menem, de 90 años, fue ingresado este martes en una clínica de Buenos Aires, confirmaron a Efe allegados al exmandatario y actual senador peronista. En junio pasado, el senador por su natal provincia de La Rioja había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Argentino del Diagnóstico, en la capital argentina, por un cuadro de neumonía, del que finalmente se recuperó. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 21 dic (EFE).- El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) continúa este lunes "estable" e ingresado en la unidad de cuidados de una clínica privada de Buenos Aires después de sufrir un episodio cardíaco el pasado jueves.

Así lo dijo en declaraciones radiales a la estación local La Red Héctor de la Fuente, quien es hijo del médico personal del actual senador argentino, que lleva internado desde el martes por un cuadro de infección urinaria tras la cual sufrió un problema en el corazón.

De la Fuente añadió que en la actualidad sigue internado "para un control estricto de la diabetes como cuadro metabólico".

Menem se encuentra "aislado" del resto de pacientes debido a que es paciente de riesgo de covid-19.

El hijo del doctor personal de Menem consideró como "un milagro" que el exmandatario no se haya contagiado con el virus, puesto que su esposa y su hija han pasado ambas el coronavirus.

"Hasta ahora es covid negativo", dijo De la Fuente sobre Menem, de 90 años de edad.

El jueves tuvo el problema cardíaco, "que para los cardiólogos no es tanto como lo divulgaron" algunos medios, según De la Fuente.

Ese día, diversos comunicadores publicaron en Argentina que Menem falleció, algo que a la postre no resultó verdad.

De la Fuente señaló a algunos comunicadores por dar esa noticia e indicó que si no hubo parte médico ese día, algo que pudo llevar a la confusión generada en el país suramericano respecto a Menem, fue porque "la familia estaba manejando todo el tema de la información".

"Después de lo de (Diego) Maradona, esto es creíble: uno dijo 'muerto Maradona ya puede morir cualquiera", añadió De la Fuente, de profesión médico y periodista.

Para él, ayudó al estado de salud de Menem el hecho de que ya se encontrara ingresado.

"Felizmente (estaba) en un lugar equipado como la clínica de alta tecnología. En la playa o en el campo o en un lugar alejado, (el problema cardíaco) tiene otro color", agregó.

El ex jefe de Estado, que este año estuvo internado en otras dos ocasiones -en junio por un cuadro de neumonía que obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, y a fines de julio para realizarle varios estudios- cumplió 90 años el 2 de julio pasado, mientras se encontraba hospitalizado.

Además de ejercer como senador desde hace quince años, Menem ha enfrentado en los últimos tiempos diversas acusaciones judiciales de corrupción por actos de su mandato presidencial y ha mantenido un bajo perfil mediático.