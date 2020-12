EE.UU. administró 556.208 vacunas covid en la primera semana

(Bloomberg) -- Estados Unidos administró más de medio millón de dosis de vacunas contra el covid-19 en la primera semana de la campaña de inoculación masiva del país, informaron el domingo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Las vacunas, elaboradas por Pfizer Inc. y BioNTech SE, se están distribuyendo principalmente a trabajadores de la salud de primera línea en todo el país. La agencia indicó que, en total, se han administrado 556.208 vacunas de las 2,84 millones distribuidas hasta ahora. Los CDC, con sede en Atlanta, están realizando un rastreo de las dosis como parte del despliegue a nivel nacional y para monitorear su seguridad.

