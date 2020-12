Dos estados de Venezuela, en situación crítica por la covid-19, según la oposición

En la imagen un registro del diputado opositor de la Asamblea Nacional venezolana José Manuel Olivares, quien denunció que los estados Mérida y Táchira se encuentran en una situación crítica debido al aumento "exponencial" en el número de contagios y muertes por la covid-19. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Caracas, 21 dic (EFE).- Los estados Mérida y Táchira, ubicados en la región andina venezolana, se encuentran en una situación crítica debido al aumento "exponencial" en el número de contagios y muertes por la covid-19, aseguró este lunes el diputado opositor José Manuel Olivares.

"Mérida y Táchira están totalmente colapsados (...) totalmente colapsadas sus terapias intensivas, totalmente colapsadas sus emergencias de estos dos estados del país", dijo en rueda de prensa Olivares, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó comisionado para la salud y la atención sanitaria.

"SOBRESATURACIÓN"

Explicó que ambas entidades federales registran un ascenso sostenido en la tasa de contagio y mortalidad", aunque no detalló cuántos casos registra cada una.

No obstante, señaló que un solo hospital de Mérida, el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), contabilizó, desde marzo hasta el 8 de diciembre, 284 fallecidos por coronavirus.

"Si extrapolas este número (a un hospital de cada una de las 24 regiones del país) pudiéramos tener una visión más real de lo que ha ocurrido en Venezuela (...) lo que ocurre con la mortalidad", remarcó.

Olivares insistió en que existe un subregistro de casos y muertes por la pandemia que el Gobierno prefiere mantener oculto, si bien el número de fallecidos que maneja la oposición es de 997, solo 9 más que las reportadas oficialmente.

"Esta cifra es mucho mayor (...) mucho más de lo que reporta la dictadura", reiteró.

EL "FOCO PRINCIPAL"

Mérida, indicó, se ha convertido en "el foco principal" de la pandemia.

La situación en este estado andino ha sido denunciada también por el Iahula que, a través de Twitter, informó el sábado que su servicio de emergencia está "sobresaturado", toda vez que están atendiendo a un número de pacientes mayor al de la capacidad instalada.

La institución denunció que en los nosocomios hacen falta medicamentos para los enfermos y material de protección para el personal sanitario.

Esta situación también fue mencionada por Olivares, al señalar que del casi millar de muertos que ha dejado la pandemia en Venezuela, 286 eran trabajadores de la salud que "perdieron su vida luchando contra la covid-19 sin poder tener una mascarilla".

Según el balance de la oposición, que asegura estar respaldado por datos de trabajadores sanitarios, 542 trabajadores de los hospitales fallecieron en noviembre, aunque estos casos no fueron relacionados con el coronavirus.

CRITICA AL GOBIERNO

A juicio de Olivares, el Ejecutivo de Nicolás Maduro sigue "mintiendo y burlándose del dolor de los venezolanos" con el manejo que ha dado a la pandemia.

Por ejemplo, dijo, desde octubre han aplicado solo 1.600 de las 340.000 pruebas PCR entregadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), si bien el Gobierno asegura haber hecho cerca de 2,4 millones de estos test desde marzo, cuando se detectaron los primeros contagios en el país.

"El país que menos PCR hacía y hace es Venezuela (...) una política irresponsable del Gobierno (...) no les da la gana de hacer esas pruebas", denunció el legislador.

Criticó también que el número de infecciones y muertes haya aumentado luego de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, un proceso que incluyó numerosos actos de campaña en los que miles de personas se apiñaron.

"Empezamos a ver el resultado del antojo electoral de (el presidente venezolano) Nicolás Maduro (...) el único resultado es la complicación del covid-19", sostuvo.

Olivares precisó que, en general, las unidades de cuidados intensivos del país están ocupadas en un 51 % mientras que las salas de emergencia están copadas en 52 %.