Cultura.- Raphael, comprometido para recuperar la música en directo, tras su conciertos en Madrid

19/12/2020 El cantante Raphael durante su concierto en el Wizink Center en Madrid (España), a 19 de diciembre de 2020. El concierto será el más multitudinario del país desde que estalló la pandemia de COVID-19 con más de 5.000 personas y Raphael como protagonista para celebrar 60 años de carrera musical. CULTURA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El artista Raphael ha defendido su compromiso para recuperar la música en directo y ha destacado que han trabajado "muy duro" para ofrecer un concierto con las "más estrictas medidas de seguridad, prevención y cumpliendo la normativa vigente".



"Hemos trabajado muy duro para ofrecer un concierto con las más estrictas medidas de seguridad, prevención y, por supuesto, cumpliendo la normativa vigente. Entre todos, hemos aportado nuestro granito de arena a la causa", ha señalado.



Así lo ha manifestado este lunes el cantante en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, después de las críticas que han recibido los conciertos que ha celebrado en el WiZin Center de Madrid.



"Escribo estas líneas para daros las gracias por el inmenso apoyo recibido durante este fin de semana; no solo a mis conciertos, si no a la cultura segura, en jaque mate desde la pandemia", ha apuntado.



Raphael ha lamentado que la crisis sanitaria por la Covid-19 está provocando meses "más que difíciles" para todos, incluido el sector cultural. "Por ello, en la medida de lo posible, quise comprometerme para recuperar la música en directo", ha dicho.



El artista ha hecho hincapié en que se siente "muy agradecido" especialmente con el público y ha deseado un reencuentro "pronto" con el "mismo sentido de responsabilidad" demostrado hasta la fecha.



"Me siento muy agradecido, especialmente con vosotros, el público, y espero que nos reencontremos pronto con el mismo sentido de responsabilidad que hemos demostrado hasta la fecha", ha publicado Raphael.