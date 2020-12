Cultura.- Carlos Bardem responde a las críticas de El Cid: "Hay gente diminuta que confunde la brillantez con crueldad"

21/12/2020 Carlos Bardem en El Cid. CULTURA AMAZON PRIME VIDEO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Cid llegó a Amazon Prime Video el 18 de diciembre y lo hizo con polémica. Algunos espectadores han criticado la falta de veracidad histórica de la serie, algo de lo que se ha hecho eco Carlos Bardem. El actor que da vida al conde Flaín ha defendido la producción a través de Twitter.



"Es evidente que cada uno tenemos una imagen de los mitos, de la historia. Sería bueno entender que es una serie de ficción, no un documental (entendiendo que hay docus que también carecen de rigor). El Cid es entretenimiento. ¡A disfrutar!", escribió.



"Hay críticas de El Cid de todo tipo. Todas legítimas, por supuesto, pero hay gente diminuta que, buscando su minuto de gloria, confunde la brillantez con la crueldad. La burla casi nunca aporta nada, pero siempre encuentra audiencia entre otros seres pequeñitos, los haters", dijo.



El intérprete quiso destacar que El Cid "es una ficción sobre un mito" y subrayó que se trata de "un maravilloso esfuerzo de la ficción española, un excelente entretenimiento que se ve en todo el mundo".



El artista también quiso aclarar una de las mayores controversias en torno a la ficción. Muchos espectadores se han dado cuenta de que la espada que lleva el protagonista no es la icónica Tizona, sino que está inspirada en la Joyosa de Carlomagno. "Curiosa la importancia que se la ha dado al rollo de la espada. Es una licencia, no es la Joyosa (se parece) y la Tizona del Museo del Ejército es 'fake' y del XV, pero la cosa es atizar y ser cuñados hasta el fin", esgrimió.



Junto a Bardem, completan el reparto de la producción Jaime Lorente, Elia Galera, Ginés García Millán, Alicia Sanz, José Luis García Pérez, Francisco Ortiz y Juan Echanove.