Coronavirus.- Perú prohíbe la entrada y salida de vuelos desde Reino Unido debido a la nueva cepa del coronavirus

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú ha informado este domingo que los vuelos directos o con escala procedentes de Reino Unido han sido restringido hasta nuevo aviso, debido a la nueva cepa de coronavirus, que se sospecha podría ser un 70 por ciento más contagiosa que la original.



Perú que reabrió su tráfico aéreo con Europa hace una semana, ha explicado que si bien hasta el momento no ha llegado ningún vuelo procedente de Londres o de Reino Unido, "como medida preventiva" no se autorizará a partir de ahora ninguna llegada procedente de las islas británicas.



"Junto al Ministerio de Salud realizamos el monitoreo permanente de la evolución de la pandemia en el mundo para tomar las medidas más efectivas que protejan la salud de los peruanos. En esa línea estamos evaluando los vuelos reiniciados hacia y desde Europa", ha explicado la cartera de Transportes en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, no ha descartado que el país pueda tomar medidas adicionales tras conocer la noticia de esta nueva cepa, de cara a la próxima reunión del Consejo de Ministros que se prevé se celebre este lunes.



"Estamos afrontando en este momento una segunda ola en Europa, estamos afrontando cambios en el virus que hasta el momento no queda claro si influyen o no en la virulencia, pero ¿cuál es nuestra obligación? Tomar las cosas antes que nos sucedan", ha dicho Mazzetti, informa el diario peruano 'El Comercio'.



Por su parte, la cartera de Salud ha informado este domingo de 997.517 casos acumulados, 550 en las últimas 24 horas, así como de 37.103 fallecidos, 69 más que el día anterior.



Perú se suma a otras series de países de la región, como Colombia, Argentina, o Chile, que ya ha anunciado el cierre de su tráfico aéreo con Reino Unido.