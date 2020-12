Coronavirus.- México supera los 118.000 fallecidos por coronavirus

México todavía no ha restringido el tráfico aéreo con Reino Unido a causa de la nueva cepa del coronavirus



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de México ha confirmado este domingo 118.202 muertes por coronavirus, 326 de ellas contabilizadas en las últimas 24 horas, así como una incidencia acumulada de 1.320.545 casos, 6.870 más que el día anterior.



La directora de Investigación Operativa Epidemiológica del Ministerio de Salud, Ana Lucía Garza Barroso, ha informado de que dentro de los casos acumulados 978.002 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad y ha añadido que hay otros 401.293 considerados sospechosos.



La ocupación hospitalaria continúa siendo preocupante en algunas entidades federativas como Ciudad de México, aunque a nivel general la disponibilidad es del 54 por ciento, mientras que las unidades de cuidados intensivos están libres en un 61 por ciento.



Por otro lado, y ante las últimas noticias que llegan desde Reino Unido informando sobre el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus que podría ser un 70 por ciento más contagiosa, las autoridades mexicanas, a diferencia de algunos vecinos de la región, como Colombia, o Perú, todavía no han anunciado el cierre de su tráfico aéreo con las islas británicas.



El director General de Epidemiología de la cartera de Salud, José Luis Alomía, ha recordado que las autoridades europeas no han confirmado todavía "que esta variante este ocasionando enfermedad más grave o mayores signos de alarma", menos aún, que sea más letal", por lo que México, ha dicho, esperará a que se confirmen nuevos datos.



"No es la primera vez que se detecta una mutación o una variante, eso ha sucedido en otros países, inclusive asociado a la transmisión con animales", ha recordado Alomía haciendo referencia a la variación que afectó a los visones en varios países europeos.