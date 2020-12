Colombia.- Colombia suspende sus vuelos con Reino Unido por la nueva cepa del coronavirus

15/06/2020 Colombia suspende sus vuelos con Reino Unido por la nueva cepa del coronavirus. El Gobierno de Colombia ha anunciado este domingo la cancelación de su tráfico aéreo con Reino Unido en respuesta a la aparición de una nueva cepa de coronavirus que sería un 70 por ciento más contagiosa que la original. ECONOMIA SEBASTIAN BARROS SALAMANCA / ZUMA PRESS / CONTACTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia ha anunciado este domingo la cancelación de su tráfico aéreo con Reino Unido en respuesta a la aparición de una nueva cepa de coronavirus que sería un 70 por ciento más contagiosa que la original.



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha explicado que la nueva medida comenzará a partir de este lunes, día en el que todas aquellas personas que lleguen al país procedente de Reino Unido deberán además permanecer bajo cuarentena obligatoria durante catorce días, en caso de que sean admitidos.



Además, "las personas que llegaron a Colombia provenientes de Reino Unido en los últimos ocho días deben entrar en aislamiento por 14 días, y aquellas que hayan estado en Reino Unido hace más de catorce días, serán llamadas por el mecanismo de seguimiento y control para que reciban información y saber si han presentado algún cuadro de sintomatología", ha comunicado Duque.



La decisión viene motivada, ha dicho Duque, para evitar que dicha cepa aparezca en Colombia, aunque ha matizado que "no hay evidencia concluyente de que sea mucho más letal", unas afirmaciones que también ha hecho suyas el Ministerio de Salud en un comunicado en el que señala que "si bien es natural" que el virus mute, "es probable que solo una minoría muy pequeña sea importante".



En el caso de aquellos a los que no se les permita la entrada en el país, la aerolínea correspondiente deberá encargarse y sufragar el viaje de vuelta, que deberá realizarse de inmediato, mientras que sólo los colombianos y aquellos extranjeros con residencia permanente podrán acceder, pero cumpliendo con una cuarentena de dos semanas.



Antes del anuncio de Colombia, once países europeos han impuesto también de manera inmediata restricciones a los vuelos y transportes procedentes de Reino Unido, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, o Portugal.



Por otro lado, el Ministerio de Salud de Colombia ha confirmado 1.507.222 casos acumulados, de los cuales 1.373.332 corresponden a pacientes que han logrado recuperarse, en contraposición de los 40.475 que han fallecido.