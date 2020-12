Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los legisladores en Estados Unidos votarán sobre el paquete de estímulo, una cepa mutante de covid aísla al Reino Unido, y hoy se observa una generalizada aversión al riesgo en los mercados.

¡Hoy!

La Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. votarán hoy sobre un paquete de alivio económico por cerca de US$900.000 millones para mitigar los efectos de la pandemia, y la Casa Blanca ha dicho que el presidente Donald Trump lo firmaría. El acuerdo incluye ayuda para pequeñas empresas, desempleados y pagos directos a la mayoría de los estadounidenses. El proyecto de ley que los legisladores votarán se adjuntará a una medida de US$1,4 billones para financiar operaciones del Gobierno hasta el término del año fiscal. Como parte del compromiso necesario para llegar a un acuerdo, los demócratas permitieron que se insertara una disposición que impediría que la Reserva Federal reinicie un programa de apoyo a bonos corporativos y pequeñas empresas que expira el 31 de diciembre.

Aislamiento

El Reino Unido se sumió en un caos después de que el Gobierno revelara que una nueva cepa del coronavirus está “fuera de control”. Las autoridades implementaron medidas de cierre en el sudeste del país, incluido Londres, restringiendo los viajes que ingresan y salen de la región. La mayoría de los países europeos ha prohibido los vuelos y barcos a Gran Bretaña. Dadas las prohibiciones de viajes de carga, existe un riesgo de retrasos en los suministros de alimentos esenciales en los días previos a Navidad. Un funcionario de la OMS dijo que podría tomar más de una semana descubrir cómo responde la nueva cepa a las vacunas.

Además...

Como si estar aislado del resto del mundo no fuera un problema suficiente, el primer ministro británico, Boris Johnson, también se enfrenta a las negociaciones sobre el brexit, que continúan sin lograr un acuerdo. Cuando solo faltan unos días para que el Reino Unido abandone el mercado único de la Unión Europea, las conversaciones en torno a los derechos de pesca aún siguen estancadas. El Parlamento Europeo, que tiene un veto sobre todo el acuerdo, advirtió que no podrá ratificar ningún acuerdo a tiempo para el término del período de transición del 31 de diciembre. El mal fin de semana para el Reino Unido queda en evidencia más claramente en los mercados de divisas, donde la libra ha caído más de 2,2% frente al dólar.

Aversión al riesgo

Los inversionistas buscan seguridad a medida que aumenta la preocupación en torno a la cepa mutante de covid en el Reino Unido y las nuevas restricciones de viaje. El índice MSCI Asia-Pacific cayó 0,7% y el índice Topix de Japón cerró con una caída de 0,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 se había desplomado 3,3% a las 5:50 a.m., hora del este, y todos los sectores industriales se encontraban en territorio negativo. Los futuros del S&P 500 caían más de 2,5% y el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,888%. El petróleo también mostraba una brusca contracción y el oro caía.

También hoy...

El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para noviembre se conoce a las 8:30 a.m. Las acciones de Tesla Inc. comienzan a cotizarse en el índice S&P 500, y señales preliminares apuntan a un difícil comienzo, ya que las acciones de las compañías caían 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Dado que esta es una semana más corta debido a la Navidad, el miércoles se conoce una serie de datos económicos, como las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo, los pedidos de bienes duraderos y los ingresos personales.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.