Cerro Porteño-Olimpia, un superclásico para arrancar el "mata mata" paraguayo

Claudio Aquino (d) de Cerro Porteño celebra con sus compañeros un gol ante Libertad en un partido del reinicio del Torneo Apertura 2020 entre Cerro Porteño y Club Libertad en el estadio La Nueva Olla en Asunción en (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 21 dic (EFE).-Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan este martes en los cuartos de final del Clausura, que entra en la modalidad "mata mata" con ocho equipos en busca de la clasificación a semifinales y la posterior final única, de acuerdo a la fórmula adoptada ante el parón por la pandemia.

Al partido entre el campeón del anterior Apertura y el Decano le seguirá el miércoles otro choque de trenes, el de Libertad y Guaraní, que tras ser eliminados de la Copa Libertadores tienen en su mira este Clausura.

La ubicación final de los ocho mejores de la primera ronda deparó también los enfrentamientos Nacional- Sol de América y 12 de Octubre-Guaireña, que hasta la pasada temporada estaban en segunda y ahora optan al título desde el formato de liguilla eliminatoria.

No obstante las miradas se centran en el asunceno Defensores del Chaco, donde el Olimpia que dirige Néstor Gorosito intentará enderezar una imagen que no le es favorable y además sacarse la espina ante el Ciclón.

El Decano cayó por 1-0 en el primer superclásico del entrenador argentino, hace tres semanas, y este fin de semana perdió ante Libertad por 2-1.

En las filas del Cerro Porteño las sensaciones son otras ante el regreso del técnico, Francisco Arce, y del punta Claudio Aquino, que estaban en cuarentena por Covid.

Con la clasificación a esta fase asegurada de antemano, el "Ciclón" se permitió reservar a varios titulares en el partido de la anterior jornada, el que perdió ante 12 de Octubre (2-1), a la espera de contar con todo el potencial en el octogonal de esta semana.

No obstante el primer semifinalista surgirá horas antes, del encuentro entre el Nacional, de meteórico ascenso en la recta final, con el uruguayo Hernán Rodrigo López de entrenador, y el Sol de América del exdefensa Celso Ayala.

Y el miércoles, el Libertad y el Guaraní cerrarán los cuartos de final, el primero con Juan Samudio como técnico interino tras la salida de Gustavo Morínigo, luego de la eliminación de los cuartos de final Libertadores ante el Palmeiras brasileño.

Guaraní sigue apostando por el argentino Gustavo Costas, principal responsable de que los aurinegros tuvieran este año una sacrificada marcha en la Libertadores, desde la fase previa hasta los octavos de final, en los que fueron apeados por el Gremio de Brasil.

Por su parte, el 12 de Octubre y Guaireña definirán un cupo de semifinales el miércoles, un éxito para dos equipos que han sobrepasado con creces su objetivo de luchar por la permanencia.