Casa Real.- Garzón asegura que un referéndum sobre la monarquía "no es urgente" porque hay problemas "de mayor importancia"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este lunes que la celebración de un referéndum sobre si el modelo de Estado debería ser la monarquía constitucional o una república "no es un elemento de naturaleza urgente" porque hay "problemas de mayor importancia".



En una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press, el ministro ha reconocido que este debate no se "va a solucionar" formulando una pregunta cuya respuesta sea "sí o no", sino con un debate "público" que debe ser más "complejo" e ir más allá de la consulta a la población.



A su juicio, el modelo de Estado tiene que servir para resolver las crisis "ecológica, sanitaria, económica y territorial". "Ahí entra esa vertiente republicana que tiene que ver más con el modelo de país, con la rendición de cuentas que con la Jefatura del Estado", ha explicado Garzón.



Así, preguntado por si cree que el Rey emérito ha defraudado a Hacienda, el titular de Consumo ha asegurado que el "reconocimiento de que se ha producido un delito fiscal" llegó después de que Juan Carlos I tratase de "regularizar sus ingresos".



"Ese hecho se suma a las acusaciones que tiene en su haber una serie de indicios, pero más allá de eso la clave no es abordarlo por su naturaleza moral, sino institucional. ¿Todo esto por qué se ha producido? ¿Cómo ha sucedido? Porque no ha habido controles suficientes ni rendición de cuentas", ha lamentado.



En esta línea, Garzón ha dado la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando dijo que el monarca no era un ciudadano más. "Se ha puesto de manifiesto que era verdad", ha sostenido, destacando que la Casa Real "está por encima de las demás por su blindaje e impunidad".



Con todo, el coordinador federal de Izquierda Unida ha insistido en que esta cuestión no es la que "mueve de urgencia" al Ejecutivo de coalición, que está centrado en "problemas de mayor importancia". "Pero tendremos qué preguntarnos por lo que hizo el jefe del Estado", ha zanjado.