Carlos Sainz: "Espero un Alonso igual o más competitivo que el que se fue"

El piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz Jr durante su participación en la jornada de 'Christmas Karting', este lunes en las instalaciones del Carlos Sainz Karting de Madrid. EFE/J.J. Guillén

Madrid, 21 dic (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz reconoció en una entrevista a Efe que espera una versión más competitiva en el regreso a la competición del bicampeón del mundo Fernando Alonso, que volverá a la Fórmula en 2021 al volante de Renault, tras anunciar su retirada en 2018.

El piloto madrileño afirmó que si el equipo acompaña, Fernando Alonso puede lograr igualar o superar el séptimo puesto conseguido por el australiano Daniel Ricciardo con Renault esta pasada temporada.

Carlos Sainz, que fue presentado el pasado viernes en Maranello con su nuevo equipo, Ferrari, hizo un repaso sobre los objetivos fijados para la próxima temporada con la escudería italiana.

"Confío plenamente en el proyecto, el equipo de Ferrari ha estado compitiendo con Red Bull y Mercedes durante estos últimos años. El equipo es el mismo, por tanto estoy seguro de que tenemos capacidad para estar arriba", indicó.

Para el madrileño, vestir el mono rojo de la mítica escudería italiana es todo "un sueño". "Cuando eres pequeño y sueñas con Ferrari, sueñas con ganar, y ese el objetivo último que tenemos para esta temporada", señaló.

Sobre la competencia con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, explicó que tal y como reconoció Mattia Binotto, director ejecutivo de Ferrari en su presentación, no hay nada firmado sobre quién será el líder del equipo.

"Yo saldré a competir en igualdad de condiciones, como siempre, pero los intereses del equipo están por encima de lo individual", recalcó.

Además comentó que su relación con el monegasco es muy buena, y que espera compartir grandes momentos juntos a lo largo de la temporada.

También tuvo palabras para su compañero y amigo, el mexicano Checo Pérez, del que espera una buena temporada al volante de su nuevo equipo, Red Bull.

"Checo hará un gran año, no lo tendrá fácil porque llega a un equipo nuevo, y la adaptación durará unos meses, pero creo que tiene la capacidad de sobra para, si el equipo está bien, ganar carreras y podios y estar arriba", aseguró.

Luego, hizo un repaso sobre su año con McLaren, en el que finalizó sexto de la clasificación general y junto con su compañero, el británico Lando Norris, consiguieron el tercer puesto para McLaren en el título de constructores.

"Estoy muy satisfecho con la temporada que hice. Al principio fue duro porque tuvimos que superar muchos baches, pero una vez que la suerte nos acompañó y pudimos enderezar la temporada, el sexto puesto y el podio con McLaren me dejan un buen sabor de boca", afirmó.

Normalmente, los pilotos contaban con seis días de pretemporada para aclimatarse a los vehículos con los que competirán. Este año, por motivos relacionados con la Covid-19, sólo dispondrán de un día y medio para entrenar antes del comienzo de la competición.

Sobre este tema Sainz señaló que afectará negativamente a los pilotos, especialmente a aquellos que cambian de equipo: "Coche nuevo, equipo nuevo, feeling nuevo? Será complicado decir que llegaremos al 100% al inicio del campeonato".

Por último auguró un buen papel de su padre, Carlos Sainz, que disputará el próximo tres de enero el Dakar en Yeda.

"Mi padre creo que puede volver a ganar el Dakar, está en forma, con buena actitud, el coche es el mismo pero han introducido mejoras, y si la suerte le acompaña, él está preparado más que de sobra para lograr la victoria en Arabia Sudí", aseguró.