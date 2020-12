Canal de televisión exige al Gobierno de Nicaragua devolución de su sede

Imagen de archivo el periodista nicaragüense y director del canal 100% Noticias, Miguel Mora. EFE/Jorge Torres/Arhico

Managua, 21 dic (EFE).- El canal de televisión 100 % Noticias demandó este lunes al Gobierno de Nicaragua la devolución de sus instalaciones, incautada desde hace dos años en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

"A dos años continuamos exigiendo la devolución de nuestro medio de comunicación", dijo la directora ejecutiva de 100% Noticias, Verónica Chávez, en un programa que ahora transmiten en plataforma digital.

El 21 de diciembre del 2018, la Policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza el edificio donde funcionaba 100 % Noticias, y detuvo a su director y propietario, Miguel Mora, así como a la jefa de prensa, Lucía Pineda.

Tanto Mora como Pineda fueron liberados en junio de 2019 bajo una polémica Ley de Amnistía, sin embargo el canal de televisión 100 % Noticias sigue ocupado por la Policía y fuera del aire en señal abierta y en el servicio de cable.

Según Chávez, las instalaciones del canal se mantiene "militarizado y no hay señas de querer devolverlo".

"NO HAN PODIDO CALLAR LA VERDAD"

Destacó, sin embargo, que a dos años "del asalto, confiscación y robo" de las instalaciones de 100 % Noticias, no han podido "callar la verdad" y que siguen resistiendo, informando y luchando por la libertad de prensa en Nicaragua.

Para la directora ejecutiva de 100 % Noticias, el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, no devuelven el canal porque en el 2021 se celebrarán elecciones nacionales.

"No lo devuelven, menos en un año electoral, porque 100 % Noticias, con su línea editorial, al seguir informando, se convertiría en el canal de mayor audiencia en lo que es el sistema de televisión de cable y de satélite en su formato de 24 horas", comentó Mora.

"Creo que la dictadura ha sopesado en algún momento la devolución, incluso un magistrado sandinista dijo que ya iban a dictaminar en la Corte (Suprema de Justicia) donde está la apelación, porque la Constitución de Nicaragua, que los dictadores se ufanan de cumplir, prohíbe la confiscación", continuó.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización internacional PEN capítulo Nicaragua han exigido al Gobierno de Ortega devolver "los bienes incautados ilegalmente" a los medios de comunicación críticos con el Ejecutivo, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Las agresiones de la Policía Nacional contra periodistas u otros trabajadores de medios de comunicación no oficialistas ocurren con frecuencia en Nicaragua desde abril de 2018 cuando estalló una crisis, según ha denunciado la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.