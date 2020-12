Bruselas acordará "en las próximas horas" un protocolo sanitario para R.Unido

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

París, 21 dic (EFE).- La Unión Europea acordará "en las próximas horas" un protocolo sanitario "sólido" para reabrir los viajes con el Reino Unido, interrumpidos con muchos países tras la aparición de una nueva cepa de la covid-19, indicó este lunes el ministro francés de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari.

"En las próximas horas, a nivel europeo, vamos a poner en marcha un protocolo sanitario sólido para que los flujos desde el Reino Unido puedan retomarse", indicó Djebbari en la red social Twitter tras el Consejo de Ministros en su país.

El responsable de transportes agregó que la prioridad de Francia es proteger a sus compatriotas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, pidió al Ejecutivo que "extreme la vigilancia" frente a esta nueva "mutación problemática".

Agregó que están trabajando en "la respuesta más adaptada" y no descartó que se exija un PCR negativo en los aeropuertos, como ya hacen otros países.

"Tendremos que elaborar una solución para nuestros ciudadanos que deseen volver al territorio nacional en este periodo de fiestas", señaló Macron durante el Consejo de Ministros.

Mientras tanto, el delegado regional de la Federación Nacional de Transportistas de Francia (FNTR) para el norte del país, donde está el puerto de Calais, señaló a Efe que esperan tener garantías del Gobierno para, en caso de que se exija un test PCR para volver del Reino Unido, os resultados se conozcan rápidamente con el fin de agilizar el tránsito.

De momento las empresas de transporte están decidiendo no enviar camiones a territorio británico, ya que no podrían volver en la situación actual.