Biden se vacuna contra covid para aumentar la confianza pública

(Bloomberg) -- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, se vacunaron el lunes contra el coronavirus, uniéndose a una lista de líderes políticos estadounidenses que han tratado de estimular la confianza de la ciudadanía en la vacuna.

Joe Biden recibió la primera de un régimen de dos dosis en un evento público realizado en el Hospital ChristianaCare en Wilmington, Delaware, el lunes. Jill Biden se vacunó más temprano. Ambos recibieron el tratamiento de Pfizer-BioNTech.

“Les debemos mucho a estas personas, los científicos y las personas que lo hicieron posible, los trabajadores de la primera línea”, señaló Biden.

También dijo que la Administración Trump “merece algo de crédito, por poner esto en marcha, la Operación Warp Speed”, refiriéndose al plan de la Casa Blanca para acelerar el desarrollo de las vacunas. “También creo que vale la pena decir que esto es una gran esperanza”, agregó, antes de recordar a las personas que usen mascarillas y que no viajen durante las festividades de fin de año.

El vicepresidente del país, Mike Pence; el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell; y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, también han hecho públicas sus vacunaciones debido a que las encuestas muestran dudas entre los estadounidenses sobre su eficacia.

El presidente Donald Trump no se ha vacunado, no ha dicho cuándo lo hará y ha estado ausente de los eventos públicos en torno a la distribución de las dos primeras vacunas que recibieron la autorización para uso de emergencia.

Estados Unidos ha registrado casi 18 millones de casos de coronavirus y más de 317.000 muertes y, en el último mes, falleció un estadounidense cada 41 segundos por el virus.

