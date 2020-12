AMP.- EEUU.- EEUU restringe las exportaciones a 103 empresas rusas y chinas por vínculos militares

26/07/2019 Bandera de EEUU NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS POLÍTICA TWITTER



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha designado a 45 empresas rusas y 58 chinas como entidades extranjeras con vínculos militares, lo que restringe las exportaciones, reexportaciones y transferencias con ellas.



"La Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) enmendará las Regulaciones de Administración de Exportaciones añadiendo una nueva lista de usuarios militares finales, así como el primer tramo de 103 entida compañías, que incluye a 58 entidades chinas y 45 rusas", explica el Gobierno estadounidense.



Las entidades rusas incluyen al Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, al Ministerio de Defensa, al Servicio de Inteligencia Exterior, así como el Progress Rocket and Space Center, Rosoboronexport, Rostec, Sujoi, Tupolev, United Aircraft Corporation o Admiralty Shipyard, entre otras.



Otras compañías rusas incluidas son los Institutos de Investigación de la corporación estatal de energía nuclear, Rosatom, el productor de motores para aviones SSJ y MS-21, Saturn, Irkut y la corporación estatal Rostec.



Entre las empresas chinas restringidas se encuentran Aero-Engine Company, Aviation Industry Corporation, Academy of Aerospace Solid Propulsion Technology y CAST Xi'an Spaceflight Engine Factory and Government Flying Service.



A todas las entidades se les prohibirá exportar tecnología estadounidense que beneficiaría a los programas militares de Rusia, China y Venezuela, según el comunicado, que agrega que la nueva regla se publicará en el Registro Federal este martes.



Quienes deseen exportar, reexportar o transferir artículos a las entidades de la lista necesitarán una licencia especial para hacerlo, detalla el texto.



La lista puede ampliarse o las entidades ya designadas pueden ser retiradas, en función de las decisiones que tome el comité de revisión de usuarios finales, integrado por funcionarios de los departamentos de Defensa, Energía, Estado y Tesoro.