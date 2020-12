Amor Romeira le dice adiós a su madre, Mensi Medina

01/01/1970 Amor Romeira EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



La recta final de este fatídico año se ha truncado para Amor Romeira que ha perdido a su madre, Mensi Medina, con la que tenía una relación muy especial.Aunque por el momento la familia no ha explicado la causa del fallecimiento, Amor sí que ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la triste noticia.Junto a una fotografía en la que aparece de la mano de su hermana y un mensaje en el que se puede leer: "Ahora, más que nunca, fuertes y unidas" la colaboradora de televisión dejaba claro que se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida. A la espera conocer más detalles sobre el fallecimiento, hay que recorar que Mensi sufrió un ictus el año pasado del que todavía no se ha recuperado completamente.Como no podía ser de otra forma, algunos de los amigos de Amor Romeira le han querido enviar mucha fuerza y cariño en estos delicados momentos a través de redes sociales. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' Fani Carbajal ha escrito: "Gorda tienes todo mi apoyo! Muchas fuerza D.E.P lo siento muchísimo". Por su parte Carolina Sobe comenta: "Amiga mucha fuerza! D.E.P".