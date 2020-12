América de Cali vence con autoridad 3-0 a Santa Fe y queda cerca del título

El técnico de América, Juan Cruz Real. EFE/ Ernesto Guzmán/Archivo

Bogotá, 20 dic (EFE).- El América de Cali, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, goleó 3-0 este domingo en Cali al Independiente Santa Fe en el partido de ida de la final de la Liga colombiana con lo que dio un significativo paso para coronarse campeón.

El volante de creación Yesus Cabrera tuvo una notable tarde al anotar el primer gol a los 24 minutos luego de un latigazo de zurda, mientras que el ariete Duván Vergara aumentó la cuenta a los 62 y la cerró Santiago Moreno a los 78.

La ventaja que toman los 'Diablos Rojos' parece amplia de cara al partido de vuelta que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 27 de este mes.

El partido no tuvo presencia de público debido a las restricciones adoptadas por el Gobierno colombiano para evitar las aglomeraciones y con ellas la expansión del coronavirus.

Pese a la goleada el América de Cali pasó sustos en los primeros minutos ante un Santa Fe que salió a buscar el partido, tanto así que Dixon Rentería estrelló un remate en el horizontal del arco defendido por el venezolano Joel Graterol, al que la suerte ayudó porque los errores que cometió no se tradujeron en goles.

Tras el susto inicial, los dirigidos por Cruz Real le dieron un vuelco al partido y maniataron a Santa Fe que no pudo controlar el ímpetu de los 'Diablos Rojos' que se multiplicaban por todos los sectores del campo.

El marcador no fue más amplio gracias a que el portero santafereño Leandro Castellanos detuvo, al menos, tres remates que iban casi que con sello de gol.

Apenas iban seis minutos del segundo tiempo cuando el técnico Cruz Real hizo dos variantes obligadas. Envió al campo a Daniel Quiñones por Edwin Velasco, que sufrió un tirón, y al chileno Rodrigo Ureña por Luis Paz, quien ya tenía tarjeta amarilla.

Para Santa Fe, dirigido por el colombiano Harold Rivera, este partido es para el olvido pues en gran parte del juego lució sin brújula y cometió errores defensivos que le costaron la goleada.

Cuando el árbitro central del partido Carlos Ortega dio por terminado el juego los hinchas de los 'Diablos Rojos' saludaron la victoria con pólvora.

Si América de Cali logra alzar la copa completará 15 títulos de Liga y revalidará como de campeón. Si Santa Fe logra remontar ganará su décima Liga.

Esta final también supone algo especial para los técnicos en contienda porque quien logre vencer también levantará por primera vez el trofeo como campeón.

- Ficha técnica:

3 - América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Edwin Velasco (Daniel Quiñones); Luis Alejandro Paz (Rodrigo Ureña), Luis Francisco Sánchez (Rafael Carrascal), Yesus Cabrera (Jhon Arias); Santiago Moreno, Adrián Ramos (Aldair Rodríguez) y Duván Vergara.

Entrenador: Juan Cruz Real.

0 - Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dixon Rentería; Andrés Pérez (Juan Pedroza), Daniel Giraldo, Kelvin Osorio (Luis Manuel Seijas); Fabián Sambueza (Mauricio Gómez), Jhon Velásquez (Patricio Cucchi) y Jorge Luis Ramos (Diego Valdés).

Entrenador: Harold Rivera.

Goles: 1-0: Yesus Cabrera, min. 24. 2-0: Duván Vergara, min.62. 3-0: Santiago Moreno, min.78.

Árbitro: el colombiano Carlos Ortega.

Incidencias: partido de ida de la final de la Liga colombiana disputado en el estadio Pascual Guerrero a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.