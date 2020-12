Always Ready vence in extremis 1-0 a Wilstermann y comparte liderato con The Strongest

Always Ready venció in extremis este domingo 1-0 a Wilstermann, en su patio de la ciudad andina de El Alto, y sumó 41 puntos, para compartir el liderato del Torneo Apertura de Bolivia con The Stronest, al concluir la vigesimoprimera fecha.

El único y agónico gol lo consiguió el defensor paraguayo naturalizado boliviano Nelson Cabrera a los 90+12 minutos del encuentro, haciendo estallar de júbilo a sus parciales en el estadio de Villa Ingenio.

Cerca de los minutos finales se registraron incidentes en los bancos de suplentes, lo que motivó que el pito Dilio Rodríguez a alargar la adición.

Con el partido ganado, Always Ready, que contrató recientemente como director técnico al argentino Omar 'Turco' Asad, comparte la punta con The Strongest. Ambos están con 41 puntos, en 21 partidos y cada uno con 25 goles a favor.

El 'Tigre de Achumani' tiene la chance el lunes de ser único líder, aunque visita a Palmaflor en Cochabamba, centro del país.

En otros partidos del domingo, Guabirá venció 4-0 a San José, Oriente 2-0 a Real Potosí y el sábado Blooming 1-0 a Royal Pari.

Faltan cinco fechas para que concluya el torneo local que otorgará cuatro boletos para la Copa Libertadores y otros cuatro cupos para la Sudamericana.

El campeonato local se suspendió en marzo de este año, tras detectarse los primeros casos de covid-19, y se reinició a fines de noviembre pasado. Debe concluir el 31 de este mes.

Posiciones:

Pts J G E P Gf Gc

1. The Strongest 41 21 13 2 6 55 30

2. Always Ready 41 21 13 2 6 51 26

3. Bolívar 39 21 12 3 6 49 24

4. Royal Pari 36 21 11 3 7 32 28

5. Wilstermann 34 21 10 4 7 29 22

6. Blooming 35 21 11 2 8 30 34

7. Palmaflor 32 21 10 2 9 26 24

8. Nacional 30 21 8 6 7 29 28

9. Guabirá 29 21 9 2 10 28 35

10. San José 22 21 6 4 11 26 42

11. Real Potosí 21 20 6 3 11 30 46

12. Real Santa Cruz 21 21 6 3 12 29 48

13. Oriente 20 20 6 2 12 29 44

14. Aurora 18 21 5 3 13 19 30

