Alemania.- Un tribunal alemán dicta sentencia este lunes contra el acusado del ataque en una sinagoga en Halle

MAGDEBURGO, (ALEMANIA) 21 (DPA/EP)



Se espera que este lunes la justicia alemana dicte sentencia contra Stephan Balliet, un militante de extrema derecha de 28 años, que confesó intentar llevar a cabo, pero sin éxito, un ataque contra una sinagoga en la ciudad de Halle, en el este del país, por lo que la Fiscalía pide cadena perpetua.



Si bien finalmente Balliet no pudo ingresar el 9 de octubre de 2019 en la sinagoga, en la que se encontraba más de medio centenar de personas con motivo de la festividad judía del Yom Kipur, en su intento frustrado asesinó a dos personas, una mujer que se encontraba en ese momento y a un joven que estaba en un establecimiento de comida turca.



Balliet, cuyo juicio se ha llevado a cabo durante cinco meses en un tribunal de la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania, fue arrestado al poco de cometer estos asesinatos después de una persecución en la que hirió a varias personas más.



Durante las sesiones del juicio, Balliet no ha mostrado arrepentimiento y ha tenido que ser llamado al orden en varias ocasiones por sus declaraciones antisemitas y racistas.



La Fiscalía, que ha calificado las intenciones del acusado como "los actos antisemitas más repugnantes desde la Segunda Guerra Mundial", ha pedido para él la cadena perpetua, así como el reconocimiento de la especial gravedad del delito al tratarse de un crimen de odio.



Balliet ha confesado los hechos y dijo al tribunal en julio que lo único que lamentaba de lo sucedido es que los fallecidos eran ambos musulmanes, no judíos.