Afganistán.- Al menos diez muertos y 52 heridos en un ataque con coche bomba en la capital de Afganistán

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Al menos 10 personas han muerto y otras 52 han resultado heridas este domingo como consecuencia de un ataque con coche bomba ocurrido en Kabul, la capital de Afganistán.



El primer vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, ha confirmado este lunes el ataque que se produjo contra el convoy de un miembro del Parlamento de Kabul, Haji Khan Mohammad Wardak, informa la cadena Tolo News.



"Sólo seis de los heridos permanecen en el hospital", ha señalado Saleh, quien afirma que "la mayoría de ellos han sido dados de alta". Entre la víctimas mortales, ha explicado, no se encuentra Wardak, aunque no hay más detalles acerca de su estado de salud.



El ataque, que no se ha atribuido todavía ningún grupo, tuvo lugar el domingo en la plaza Spin Kalay en el distrito número cinco de la capital afgana, y afectó también a varios vehículos estacionados y edificaciones cercanas.



Según el Ministerio de Interior de Afganistán, los grupos que luchan contra el Gobierno ha cometido en los últimos tres meses 37 ataques suicidas y ha detonado más de medio millar de minas terrestres, asesinando a 500 civiles y causando heridas a más de 1.050.



En el caso de los talibán, a pesar del acuerdo de paz firmado en Doha el 29 de febrero con Estados Unidos y de las conversaciones con el Gobierno afgano en la capital qatarí, el grupo mantiene su campaña de ataques contra las fuerzas de seguridad y se niegan a aceptar un alto el fuego.