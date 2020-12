Westbrook, debut triunfal con Wizards; ganan Magic y Hawks

EFE/EPA/Rob Carr

Houston (EE.UU.), 20 dic (EFE).- El base estrella Russell Westbrook debutó con su nuevo equipo,los Wizards de Washington, que vencieron por 99-96 a los Pistons de Detroit, en lo que fue su primera victoria en la reducida pretemporada de la NBA, que llegó a su final.

Westbrook, traspasado por los Rockets de Houston a los Wizards, no había jugado todavía con su nuevo equipo y el debut no pudo ser más positivo.

La presencia de Westbrook en la dirección del juego se hizo sentir de inmediato como nuevo líder que ayudó al joven pívot Thomas Bryant a encabezar el ataque ganador de los Wizards tras conseguir 22 puntos y siete rebotes.

Por su parte, el escolta Bradley Beal llegaba a los 15 puntos; el pívot reserva, el cubano estadounidense Robin López, conseguía 13 tantos y el base brasileño Raúl Neto llegó a los 10 con dos asistencias en los 19 minutos que jugó.

Westbrook, que acabó con ocho puntos (4-10, 0-3, 0-0), siete rebotes y tres asistencias, dijo sentirse muy contento. "Me gusta dónde estábamos esta noche y mi trabajo es tratar de marcar la pauta", declaró.

El ala-pívot Jerami Grant, el mejor fichaje de los Pistons de cara a la nueva temporada, y el veterano base Derrick Rose, que salió de reserva, aportaron 14 puntos cada uno como líderes del equipo de Detroit, que acabó la pretemporada con marca de 2-2.

La última jornada antes de afrontar el inicio de la competición, el próximo martes, también dejó los triunfos de los Magic de Orlando y los Hawks de Atlanta.

El base novato Cole Anthony salió de reserva, pero con 19 puntos y cuatro asistencias, se erigió en el jugador clave del ataque balanceado de los Magic que se impusieron por 120-117 a los Hornets de Charlotte.

El ala-pívot Aaron Gordon, con 20 puntos, y el pívot montenegrino suizo Nikolas Vucevic, que logró un doble-doble de 18 tantos y 12 rebotes también ayudaron a la victoria de los Magic (2-2).

Mientras que en los Hornets los bases Devonte Graham, que aportó 25 puntos, y Terry Rozier, que llegó a los 24, fueron los mejores del equipo de Charlotte que apenas pudo conseguir un triunfo (1-3) en los cuatro partidos de pretemporada disputados.

El ala-pívot italiano Danilo Gallinari surgió como el líder de su nuevo equipo de los Hawks al conseguir 19 puntos que les ayudó a ganar de visitantes por 116-117 a los Grizzlies de Memphis, en lo que fue la segunda victoria de la pretemporada (2-2).

Los Grizzlies, que tuvieron al escolta Dillon Brooks como su líder tras encestar 17 puntos, incluidos cinco triples de ocho intentos, sufrieron la primera derrota en los cuatro partidos que disputaron durante la pretemporada (3-1).