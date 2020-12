Venezuela llega a 110.075 casos de covid-19 y lanza alerta ante leve repunte

Un hombre con una mascarilla camina frente a un mural en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 20 dic (EFE).- Venezuela llegó este domingo a 110.075 casos de la covid-19, luego de que en las últimas 24 horas se detectaran 294 nuevos contagios, informó el Gobierno que también hizo un llamamiento a los venezolanos a cumplir con las medidas de bioseguridad ante un "leve" repunte.

"En las últimas 24 horas sumamos 294 nuevos casos del covid-19 en Venezuela (...), así estamos llegando entonces a 110.075 casos desde que comenzó la pandemia" en marzo, dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, al ofrecer el balance de los casos, acompañado de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Detalló que de los últimos casos registrados, 286 se han dado por transmisión local y el resto son de personas provenientes de Panamá, Turquía y República Dominicana.

Al respecto, la vicepresidenta indicó que el Gobierno se encuentra en conversaciones con las autoridades sanitarias de varios países para coordinar que se cumplan los protocolos de bioseguridad de forma correcta.

Asimismo, las autoridades también informaron sobre el fallecimiento de otras cuatro personas por la covid-19, tres hombres de 67, 70 y 75 años y una mujer de 75 años, con lo que la cifra de muertos se elevó a 988.

Según el Gobierno venezolano, del total de casos "104.462 se han recuperado", lo que significa que el 95 % de los contagiados se han curado y que hay 4.625 activos.

Venezuela registra actualmente una tasa de contagio de 14 casos por 100.000 habitantes, una cifra que creció en la última semana, pues venía de reportar dos puntos menos.

"Esta semana hemos crecido y ya empieza (...) a crecer, a darse en la meseta un piquito de crecimiento, estamos en 14 casos por 100 mil habitantes. ¡Atención Venezuela, alerta pueblo venezolano, no podemos bajar la guardia!", indicó la vicepresidenta.

Rodríguez recordó que actualmente el país está bajo una flexibilización "amplia" de la cuarentena que incluye la apertura de comercios, oficinas bancarias, restaurantes, parques, playas y algunas rutas aeroportuarias, pero señaló que los ciudadanos no están cumpliendo con las medidas de prevención.

Por ello hizo un llamado a los ciudadanos y remarcó que la "pandemia del covid-19 no es un juego (...) mata, es letal, es mortal".

"Estamos a tiempo de evitar que Venezuela tenga un rebrote importante (...) es un llamado a la consciencia, a la responsabilidad", insistió.