Turquía.- Ya son once los muertos por el incendio ocurrido en una UCI de pacientes COVID en Turquía

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Al menos once personas han fallecido al incendiarse una unidad de cuidados intensivos con pacientes de coronavirus en un hospital del sur de Turquía, según el último balance, proporcionado la Fiscalía de Gaziantep y recogido por la agencia oficial de noticias turca, Anatolia.



El incidente ocurrió a las 4.45 horas del sábado en un ala UCI para pacientes COVID del Hospital Universitario SANKO de Gaziantep como consecuencia de la explosión de la bombona de oxígeno de uno de los respiradores. Once pacientes de coronavirus han sido trasladados a hospitales cercanos.



El fuego ha afectado a 51 personas, incluidos personal sanitario y guardias de seguridad, ha explicado el hospital en un comunicado que señala que se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.



Hay dos fiscales asignados al caso que colaborarán con un comité de expertos, ha indicado la Fiscalía.



Siete pacientes fallecieron en la unidad de cuidados intensivos, uno durante el traslado a otro hospital y hay otra persona fallecida, cuyo nombre aún no se conocía. Las víctimas tenían entre 85 y 56 años. No se tiene constancia de heridos adicionales.



Casi el 74 por ciento de todas las camas de cuidados intensivos en Turquía están ocupadas debido a la pandemia de coronavirus, según datos del Gobierno.



La cifra diaria de muertes ha igualado este domingo el máximo de 246 decesos y se han añadido 20.316 casos nuevos. El país ha registrado 2.024.601 casos y 18.097 muertes desde el inicio de la pandemia.