Ten Hag dice que Edson Álvarez seguirá en el Ajax "después del invierno”

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

La Haya, 20 dic (EFE).- El entrenador del Ajax Erik ten Hag salió al paso de las informaciones que colocan al internacional mexicano Edson Álvarez como adquisición del Valencia durante el mercado de invierno y dijo que cuenta con él para la segunda parte de la temporada.

“Hay muchas posibilidades de que siga en el Ajax después del invierno. Esta temporada se va a hacer aún más dura en primavera, con un partido cada tres días, y necesitamos un vestuario amplio para afrontarlo”, dijo el técnico a la cadena neerlandesa “Fox Sports”.

“No puedes jugar siempre con el mismo once. Toda la plantilla está involucrada en el equipo y seguirá siendo así los próximos seis meses”, añadió Ten Hag.

El entrenador salió de esta manera al paso de una información publicada por “De Telegraaf”, el periódico más leído de Países Bajos, en la que se decía que el Valencia está interesado en obtener al defensa mexicano a través de una cesión con derecho a compra.

“Cuando se abre una ventana de transferencia, automáticamente escuchamos rumores, pero cuando tengamos algo que decir, lo diremos” indicó el entrenador del Ajax, que insistió en la necesidad de contar con toda la plantilla para el resto de la temporada. “Pronto estaremos disputando los títulos y necesitaremos a todos los jugadores”.

El Ajax se enfrenta en enero a los otros tres grandes de la Eredivisie neerlandesa (PSV Eindhoven, Feyenoord y AZ Alkmaar), “y no es fácil conseguir a otros futbolistas en invierno”, advirtió el técnico.

Álvarez llegó al conjunto de Amsterdam en el verano de 2019 proveniente del Club América con el objetivo de hacer olvidar a Matthijs de Ligt, la perla defensiva de la cantera del Ajax que se fue al Juventus.

El mexicano no ha conseguido hacerse un hueco en el once habitual de Ten Hag y se ha visto ensombrecido esta temporada por el regreso de Davy Klaassen, que juega en la misma posición y ha disfrutado de más minutos.