R.Centroafricana.- Touadéra asegura que el proceso electoral seguirá su curso pese a la amenaza del golpe de Estado

El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, ha asegurado que el proceso electoral para los comicios del 27 de diciembre en su país seguirá adelante pese a la amenaza del golpe de Estado después de que varios grupos armados anunciaran un "frente patriótico unificado" contra el Gobierno.



Touadéra ha asegurado que no tiene intención de imponer la ley marcial en el país y ha preferido ignorar, de momento, la figura del gran disruptor de los comicios, el expresidente François Bozizé, después de que el Gobierno le acusara ayer de "este intento de desestabilizar" el país y de contratar a mercenarios extranjeros a cambio de la posibilidad de saquear la capital, Bangui, durante 72 horas.



"Algunas personas intentan manipularte", explicó el presidente centroafricano en declaraciones recogidas por Radio Francia Internacional. "Te dicen que tomes las armas, que mates gente. Proponen saqueos de la propiedad pública y privada, y destruir todo para hacer retroceder al país. Quieran o no, el día 27 iremos a las elecciones. Solo queremos paz", ha manifestado, sin mencionar nunca por nombre al expresidente.



El presidente ha llamado a la tranquilidad a la población para que no se repitan los cruentos enfrentamientos de 2013. "No tengáis miedo. Los militares del país están plenamente movilizados. Junto a la (misión de la ONU) la MINUSCA, hay muchos países que nos apoyan, como Rusia y Ruanda", ha declarado.



Los líderes de los principales grupos armados en República Centroafricana, todos ellos firmantes del acuerdo de paz de febrero de 2019, anunciaron este sábado la creación de un frente común contra el Gobierno a poco más de una semana de los comicios.



Tras varios días de informaciones sobre avances de grupos armados desde el oeste del país hacia Bangui, la capital, y de rumores sobre un posible golpe de Estado detrás del que estaría el expresidente Bozizé, cuya candidatura fue denegada para estos comicios, los líderes de seis grupos armados, tanto antiguos Séleka --principalmente musulmanes-- como 'antibalaka' --predominantemente cristianos--, han creado la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC).



En su comunicado, denunciaron que hasta ahora han sido "manipulados por un Gobierno sin escrúpulos y sin visión, al que solo le preocupa el enriquecimiento personal de sus miembros" y justifican su alianza por el hecho de que los centroafricanos llevan sufriendo siete años de conflicto y que "ningún país puede desarrollarse en un contexto de 'ni guerra ni paz' ni en un clima de inseguridad perpetua".



Ya por la tarde, el ministro de Comunicación del Gobierno de República Centroafricana, Ange-Maxime Kazagui, denunció finalmente una intentona de golpe de Estado liderada por Bozizé, que tendría la "clara intención de marchar sobre Bangui".